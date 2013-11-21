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亚洲 | 2013年 11月 21日 星期四 11:01 BJT

日本债市：公债价格跟随美债走势下滑，聚焦日本央行会议结果

路透东京11月21日 - 日本公债价格周四早盘微跌，跟随美债走势的指引。美国联邦储备理事会(美联储/FED)发布的最新会议记录，令市场益发预期央行可能比预期更早缩减刺激政策，打压美债走软。

市场人士也在等待日本央行周四结束政策会议。该央行料将维持超宽松货币政策，以及对经济的乐观预期。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.000% +0.0 0.090%

五年期公债 0.200% +0.5 0.195%

10年期公债 0.620% +1.0 0.610%

20年期公债 1.495% +1.0 1.485%

30年期公债 1.650% +0.0 1.650%

10年期公债期货 <0#JGB:> 144.82 -0.09 144.91

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 徐文焰；审校 王兴亚)
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