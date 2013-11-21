日本债市：公债价格跟随美债走势下滑，聚焦日本央行会议结果

路透东京11月21日 - 日本公债价格周四早盘微跌，跟随美债走势的指引。美国联邦储备理事会(美联储/FED)发布的最新会议记录，令市场益发预期央行可能比预期更早缩减刺激政策，打压美债走软。

市场人士也在等待日本央行周四结束政策会议。该央行料将维持超宽松货币政策，以及对经济的乐观预期。