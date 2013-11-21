美国个股：高通CEO承诺向股东回馈75%自由现金流

标题新闻：哈萨克斯坦3月原油日产量从2月的172万桶增至175万桶，较减产协议承诺高7万桶-路透计算
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本月稍早，高通承诺2014财年将回购40亿美元股票，发放25亿美元股利，但部分投资人希望高通提出长期性回馈承诺。
截至9月底，高通在国内拥有80亿美元现金。境外现金则有210亿美金，是透过海外子公司持有，若汇回美国，将遭到课税。
周三稍早，高通在这项投资者说明会前发表多款用于行动设备及网路设备的新晶片，对智慧型手机成长力道由美国转至中国等发展中国家，分析师在说明会上表达关切。
高通表示，它的第四代Long-Term Evolution(LTE)晶片明年初将开始向生产客户提供样本。
高通晶片部门联席总裁Cristiano Amon向路透指出，虽然周三发表的LTE新晶片是用于高阶智慧型手机，但部分技术将应用于低价手机的零部件。
高通亦发表用于平板电脑及智慧型手机的最新骁龙(Snapdragon)805处理器。
Amon表示，在同等耗电量之下，骁龙晶片的图像处理能力将增加高达40%。
高通股价周三收报71.03美元，下跌1.13%。(完)
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咨询机构PJK International公布的数据显示，截至4月6日当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普的燃料油库存下滑逾四分之一，因为船货都运往新加坡。
路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，创下一周来最大跌幅，追随豆油期货走势；豆油因全球大豆供应充足忧虑而下跌。