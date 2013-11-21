美国个股：高通CEO承诺向股东回馈75%自由现金流

本月稍早，高通承诺2014财年将回购40亿美元股票，发放25亿美元股利，但部分投资人希望高通提出长期性回馈承诺。

截至9月底，高通在国内拥有80亿美元现金。境外现金则有210亿美金，是透过海外子公司持有，若汇回美国，将遭到课税。

周三稍早，高通在这项投资者说明会前发表多款用于行动设备及网路设备的新晶片，对智慧型手机成长力道由美国转至中国等发展中国家，分析师在说明会上表达关切。

高通表示，它的第四代Long-Term Evolution(LTE)晶片明年初将开始向生产客户提供样本。

高通晶片部门联席总裁Cristiano Amon向路透指出，虽然周三发表的LTE新晶片是用于高阶智慧型手机，但部分技术将应用于低价手机的零部件。

高通亦发表用于平板电脑及智慧型手机的最新骁龙(Snapdragon)805处理器。

Amon表示，在同等耗电量之下，骁龙晶片的图像处理能力将增加高达40%。