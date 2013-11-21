路透调查：英国央行前瞻指引手法令人困惑，已经损及该央行信誉

* 分析师多半认为英国央行政策指引损及该行信誉

* 少数受访者称，政策指引提高了央行信誉

* 调查显示英国央行的预期偏乐观

路透伦敦11月20日 - 路透走访的分析师中有多半表示，英国央行在利率前瞻指引政策上的操作方式，已经损害了外界对其政策声明的信任。

本周调查的29位分析师中有15人认为，英国央行提升货币政策前景清晰度的尝试已经损害其自身信誉。

其余的分析师则认为前瞻指引提升了央行信誉，或是没有带来改变。有一人指出现在还无法断言。

调查结果还表明，英国央行最新的经济预估偏于乐观。

上周三，英国央行大幅削减了失业率预估，但表示失业率提早下降未必会触发升息，引发分析师对于其前瞻指引的困惑。

这种困惑源于央行突然修改预估，另外也因英国央行提出了两套预测--一套是基于恒定的利率，另一套是基于市场预期。

“没有前瞻指引的话，我们可能已经看到利率上升，因为数据强劲而且失业率下降较快，”渣打银行分析师Sarah Hewin说。

“前瞻指引中包含了一种提醒，即英国经济中仍存在过量的备用产能。”

英国央行已经承诺将维持利率在纪录高位，直至失业率最少降至7%。

上周央行出人意料指出失业率到明年底就可能降至7%，但补充说这未必会引发加息。

不过这次调查的结果是，失业率可能至少到2015年下半年才可能降至7%。

32位分析师中有24人表示，英国央行不太可能一等失业率降到7%就马上加息。英国失业率在9月降至7.6%，为2009年3-5月以来最低。

这次调查还显示，分析师对于经济成长前景明显不如英国央行乐观，他们预期明年经济增长约2.3%，英国央行的预测是增长2.8%。

英国第三季GDP较前季成长0.8%，之后增速料将略微放缓至0.5%到0.6%左右。