路透调查：英国央行前瞻指引手法令人困惑，已经损及该央行信誉

美国热股：肯德基将限制供应商对肉鸡使用抗生素，股价小跌
路透4月7日 - 美国百胜集团(Yum Brands)旗下的肯德基连锁计划限制供应商对肉鸡使用抗生素。 该股周五盘初小跌0.17%，报64.44美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
* 分析师多半认为英国央行政策指引损及该行信誉
* 少数受访者称，政策指引提高了央行信誉
* 调查显示英国央行的预期偏乐观
路透伦敦11月20日 - 路透走访的分析师中有多半表示，英国央行在利率前瞻指引政策上的操作方式，已经损害了外界对其政策声明的信任。
本周调查的29位分析师中有15人认为，英国央行提升货币政策前景清晰度的尝试已经损害其自身信誉。
其余的分析师则认为前瞻指引提升了央行信誉，或是没有带来改变。有一人指出现在还无法断言。
调查结果还表明，英国央行最新的经济预估偏于乐观。
上周三，英国央行大幅削减了失业率预估，但表示失业率提早下降未必会触发升息，引发分析师对于其前瞻指引的困惑。
这种困惑源于央行突然修改预估，另外也因英国央行提出了两套预测--一套是基于恒定的利率，另一套是基于市场预期。
“没有前瞻指引的话，我们可能已经看到利率上升，因为数据强劲而且失业率下降较快，”渣打银行分析师Sarah Hewin说。
“前瞻指引中包含了一种提醒，即英国经济中仍存在过量的备用产能。”
英国央行已经承诺将维持利率在纪录高位，直至失业率最少降至7%。
上周央行出人意料指出失业率到明年底就可能降至7%，但补充说这未必会引发加息。
不过这次调查的结果是，失业率可能至少到2015年下半年才可能降至7%。
32位分析师中有24人表示，英国央行不太可能一等失业率降到7%就马上加息。英国失业率在9月降至7.6%，为2009年3-5月以来最低。
这次调查还显示，分析师对于经济成长前景明显不如英国央行乐观，他们预期明年经济增长约2.3%，英国央行的预测是增长2.8%。
英国第三季GDP较前季成长0.8%，之后增速料将略微放缓至0.5%到0.6%左右。
调查并显示，英国通胀率在至少2015年中之前都会维持在当前水平2.2%的附近。(完) (编译 隋芬; 审校 徐文焰)
路透4月7日 - 美国百胜集团(Yum Brands)旗下的肯德基连锁计划限制供应商对肉鸡使用抗生素。 该股周五盘初小跌0.17%，报64.44美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
路透4月7日 - 通用汽车第一季在中国销量同比降5.2%，归因中国政府调整汽车税收政策及春节因素。 该公司股价周五美股盘初下滑0.4%，报34.02美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
路透4月7日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 294.0 175 290.2 32 * 5月 270.5 117 268.8 37 * 6月 259.5 96 257.4 271 * 7月 251.8 277 249.8 474 * 8月 242.4 1,054 242.3 268 * 9月 237.9 6,187 238 746 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译