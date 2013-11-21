中国新债：国开行下周二将增发第44-45期固息债，总额至多100亿元

标题新闻：哈萨克斯坦3月原油日产量从2月的172万桶增至175万桶，较减产协议承诺高7万桶-路透计算
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路透上海11月21日 - 中国国家开发银行 周四公告称，将于下周二(26日)第四次增发今年第44、45期固息债，期限三年和五年，各不超50亿元人民币。
上述债券采用单一价格（荷兰式）招标方式，承揽费按认购债券面值计算，三年期为0.05%，五年期为0.10%，各品种均无兑付手续费，上市后同对应的原债券合并交易。
具体发行条款如下：
第44、45期增发债
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发行总量 3/5年各不超50亿元
期限/计息方式 3/5年固息
招标时间 11月26日 9:30-10:30
招标方式 采用单一价格（荷兰式）招标
缴款日/起息日 12月2日/10月24日
分销期 11月27日-12月2日
上市日 12月6日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
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此前两期债增发结果如下：
三年 五年 ----------------------------------------------- 票面利率(10/22) 4.89% 4.97% 10/29增发中标收益率 5.0971% 5.1630% 11/5二次增发收益率 5.0777% 5.1918% 11/21三次增发收益率 5.5412% 5.6250%
目前国开行多期债同发的模式有五期固息债同发(福娃债)、福娃债中选择部分品种增发、浮息债四债联发(F4)以及固息浮息同时混合增发。(完)
参看详情，可点选中国债券信息网(here) (发稿 吴芳; 审校 林高丽)
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