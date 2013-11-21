中国新债：国开行下周二将增发第44-45期固息债，总额至多100亿元

路透上海11月21日 - 中国国家开发银行 周四公告称，将于下周二(26日)第四次增发今年第44、45期固息债，期限三年和五年，各不超50亿元人民币。

上述债券采用单一价格（荷兰式）招标方式，承揽费按认购债券面值计算，三年期为0.05%，五年期为0.10%，各品种均无兑付手续费，上市后同对应的原债券合并交易。