台湾债市：RP利率持平，资金流入货币基金令投信积极找券

路透台北11月21日 - 台湾债券市场附买回(RP)成交利率周四大致持平。资金调度人士指出，今日虽有台电等公司债交割，但市场资金偏向浮滥，没有任何紧俏的感受。股市、债市表现不佳，资金持续往货币市场堆积，使得RP利率持稳在既有水准。

一证券商交易员表示，资金涌向货币市场，让各家投信的货币型基金申购款持续增加。不少投信客户都是前一天就来电要券，照此情势估算，不需要担心下周的月底效应。

另一票券商也指出，最近连规模很小的投信也来要券，〞他们应该是山穷水尽，找不到券了。〞

证券商10天期公债的附买回利率主要成交区间在0.58-0.59%，部分低至0.57%；一个月内公司债RP利率主要交投在0.68-69%，部分低至0.67%。

议价能力较强的主要大型票券商短天期公债附买回利率成交区间在0.45-0.55%；约两周天期公司债RP利率交投主要在0.58-0.59%，区间大致同于上日。