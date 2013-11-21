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货币新闻 | 2013年 11月 21日 星期四 11:27 BJT

日本央行：维持经济评估不变，称经济正在温和复苏

路透东京11月21日 - 日本央行周四维持经济评估不变，称经济正在温和复苏。央行并称海外经济整体温和升温，不过仍存在薄弱环节。(完)
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