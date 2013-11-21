中国外汇：继续累积外汇储备的边际成本大于收益--外管局长

路透北京11月21日 - 中国国家外汇管理局局长易纲近日称，中国目前的外汇储备已经超过3.7万亿美元，继续积累外汇储备的边际成本大于边际效益。

他周三晚在中国经济50人论坛“长安论坛”上表示，累积高额的外汇储备，好处很多，包括增强中国的稳定预期，显示中国国力比较强，人民币汇率稳定，宏观经济稳定，国际投资者攻击中国的积极性就比较小等。

但积累高额外汇储备需要付出成本，因为大量出口导致了顺差的出现，这使得国内资源和环境承受压力，央行积累外储亦不得不吐出大量基础货币，引发对冲操作的成本提高，亦是对金融资源配置的干预。

“（外储）超过一定量以后，他的边际成本已经大于边际收益，等于你再增加外汇储备已经不合算了。”易纲称。

他表示，中国需要保持一定规模的外汇储备，但是当前无论用哪种模型测算，都已经过了外汇储备最优量，弊端的影响较显着。解决的途径就是国际收支平衡。

实际上，2012年中国经常项目顺差、资本项目逆差的平衡格局初现，中国外汇储备增幅亦降至低位，经常项目顺差占GDP之比回落至合理水平。但今年前三个季度，中国又回到了经常项目和资本项目双顺差，近期中国的外汇净流入压力有所反弹，经常项目顺差较大，资本和金融顺差增长。

易纲提出，要使得外汇储备维持在合理状态，中国必须坚持扩内需、调结构、减顺差、促平衡。具体包括，确立并实现外部平衡的调控目标，建立机制灵活、富有弹性的浮动汇率机制，拓展外汇资金流出渠道，加强对异常跨境资金流动的管理。

“基本观点是国际收支平衡好，长期离开平衡点，也是在积累风险。”易纲指出。

对于此次十八届三中全会决定中的金融改革部分，易纲表示，其对金融改革是有信心的。利率、汇率、资本项目等方面的改革，无疑是未来几年的改革重点，当前山东、温州都在做一些金融改革的试点，都是有可取之处的，金融改革，尤其是利率、汇率、资本项目可兑换的改革，必须全国市场统一考量，整体设计。

中国央行行长周小川在中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定辅导读本中撰文称，要进一步发挥市场汇率的作用，央行将基本退出常态式外汇市场干预，建立以市场供求为基础、有管理的浮动汇率制度，并有序扩大人民币汇率浮动区间，加快实现人民币资本项目可兑换。