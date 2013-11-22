《焦点》中国房地产发展长效机制渐行渐近，不动产统一登记铺下基石

* 三中全会对房地产的表述寥寥，相关改革利在长远

* 建立不动产统一登记制度为长效机制铺下基石

* 但行政调控手段暂难退出

* 短期仍呈现地区分化，一线热络的格局

作者 宿泱韫

路透北京11月22日 - 尽管中共十八届三中全会改革决定直接涉及房地产的内容寥寥，让过高的市场预期扑了空，但在财税、土地流转、户籍等方面的表述，勾画出了中国房地产可持续发展的远景图，有助于加速调控“去行政化”，稳定市场预期。

而国务院本周三有关建立不动产登记信息管理平台的表示，加之财政部长楼继伟强调加快房产税立法和改革步伐，与三中全会决定相呼应，为徐徐而来的房地产发展长效机制铺下一块基石。

十八届三中全会此前发布的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》提出，建立全社会房产、信用等基础数据同一平台，推进部门信息共享；加快房地产税立法并适时推进改革；健全符合国情的住房保障和供应体系；研究建立城市基础设施、住宅政策性金融机构。

土地改革方面，建立城乡统一建设用地市场的表述，为实现土地流转增加供应，改善用地结构留下遐想空间；“使市场在资源配置中起决定性作用”则让不少业内人士对房地产调控逐渐去行政化抱有信心。

中国房地产业协会副会长朱中一认为，三中全会决定中的改革与建立房地产长效机制关联度很大，土地、财税、住房保障、直接融资都有所涉及。

“现在的问题是如何过渡到市场化，这是个长期过程。所以政府要把政策过渡好，政府和市场要相互衔接。”朱中一表示。

作为见证中国房地产业发展史的资深业内人士，朱中一在多个场合提及理想模式--住房双轨制，通过政府提供基本保障，和市场满足多层次需求（而且是通过“租”和“售”两种方式），来解决住房问题，实现住有所居。

新一届领导层虽然对房地产表述不多，但市场近一年来已基本揣测出其思路，较之以往的抑制需求，本届政府更注重增加房地产的供应，尤其在以保障房为主的低端住宅供应方面下了功夫，强调“加快建立房地产稳定健康发展的长效机制”。国家主席习近平最近也表示，要构建以政府为主提供基本保障、以市场为主满足多层次需求的住房供应体系，千方百计增加住房供应。

“未来的住宅供应体系将会走向‘三元供应格局’。”国务院发展研究中心金融研究所副所长巴曙松等在最新报告中指出。

“三元”包括针对底层家庭的安居需求，通过保障房政策给予支持，以守住住房政策的“底线”，覆盖流动人口，且主要“靠租”，合并公租房和廉租房；针对中间“夹心层”的商品房需求，通过财税、金融等手段的定向支持，使之有能力满足自住型的首套商品房需求；针对高收入家庭的改善梦需求，通过房产税等手段予以适度抑制。

**从不动产统一登记切入**

今年以来“住房信息联网”和“房产税试点扩大”始终是中国楼市的热词，与民众热切盼望形成对比的是，两者并没有获得实质进展，这让部分人士对长效机制建立能否顺利推进存有质疑。

不过三中全会后，国务院常务会议即表示将整合不动产登记职责，由国土资源部负责指导监督，建立不动产统一登记制度，加之此前国务院已明确提出将于2014年6月底前出台不动产登记条例，这或许是开始执行的一个积极信号。

“不动产的登记和查询平台，包括（房地产税）立法，都是第一步，为未来收税做准备。”兴业银行首席经济学家鲁政委表示，只有把数据整明白，才有可能让调控管理成为“有导航仪的驾驶”。

“我认为这也是中央政府对房地产没有出明确调控政策的原因，得先把底摸清楚搞明白。”他说。

中国房产信息集团（CRIC）研究中心分析师杨晨青、陈开朝则在报告中对该任务的可执行性做出肯定，指出各地在中央统一监督指导下，结合本地实际，将不动产登记职责统一到一个部门，而这个工作组显然直接受中央的直线监督领导，这样就可跳出各种利益集团的藩篱，中央将可以积极作为的态度全力推进，让全国不动产统一登记系统提速建成。

作为住房信息联网和房产税政策的基础，不动产统一登记制度的建立将为楼市调控的长效机制建设铺下基石。

同时，财政部部长楼继伟在解读三中全会决定时表示，中国将加快房产税立法和改革步伐，减少房产建设和交易环节税费，清费立税，增加房产保有环节的税收。

自上海和重庆近三年前开始征收房产税以来，尚未有其他城市加入试点，今年市场上虽有多个版本的房产税试点扩围方案流传，但始终未能成真，业内人士认为，此次三中全会强调房地产税立法，或将加快房产税征收进程。

**短期政策难改观**

当然，长效机制真正发挥作用尚需时日，短期看楼市，一线和部分二线城市过热，部分中小城市供给过剩的现状难以明显改观，这也意味着现行的行政调控在一些城市不太可能退场。

“长效机制的另一层意思是起作用肯定比较慢，不会像限购限贷一样立竿见影。现有行政措施退出也不会是很快的事情，不然市场失去约束之后又会有供求不平衡。”中原地产研究中心总监刘渊表示。

巴曙松也指出，房价控制依然占有重要的决策权重。尽管短期的行政干预不符合市场化的长期方向，但是对于房价上涨压力较大的一线和个别二线而言，毕竟这是短期内最直接的手段。而且，房价控制依然是问责考核的核心，四个一线城市在象征着市场化改革的十八届三中全会前后，分别启动更加严厉的行政干预政策即可印证这一点。

在旺盛需求推动下，北京、上海、广州和深圳四大一线城市今年房价涨幅始终居前，最新统计局数据显示，10月一线城市房价同比涨幅均超16%，远超全国9.6%的均值。

四地均已出台举措收紧房地产调控政策，内容涉及提高二套房贷款首付比例至七成以上，调高非本市户籍购房缴纳税收或社保年限要求，也有较偏向市场化的手段，如增加土地供应，以及面向刚需的中小户型住宅。

即便如此一线城市的热度一时也难完全压制。据链家地产市场研究部统计，今年迄今北京土地出让金总收入达1,610亿元人民币，同比上涨205.65%。就在上日，朝阳东坝南区地块以总价51.35亿元的高价被恒大地产摘得，刷新了年内北京单块土地出让最高总价，剔除自住型商品房等配件面积，普通商品房部分楼面价接近5万元/平米。

链家地产市场研究部张旭在报告中指出，临近年底，加上收紧性政策加深，以及三中全会所传递出来的对房地产行业有深远影响的政策信号，不能够说对房企的乐观预期完全没有影响。整体看，房企拿地积极性可能会稍有收敛，但仍不足以对土地市场形成明显冲击。