中国汇市：人民币即期早盘微升，波幅趋窄交易热情明显下降

* 人民币即期早盘微升

* 中间价大跌，受美元指数跳涨影响

* 即期波动较窄，近日成交热情明显降温

路透上海11月21日 - 人民币兑美元即期 周四早盘微升，整体持稳。受昨日美元指数大涨影响，人民币中间价大幅下跌，但即期盘面仍然保持平静。交易人士称即期市场近日波动过小，使交易量日渐走低，交易热情较前期明显降温。

“不死不活，区间振荡。”上海一股份行交易员称。

对于在岸和离岸市场即期近几天的分化走势，交易人士认为，境外市场真正体现了真实的市场供需和心理变化，在岸市场则更多受到疑似干预的大行购汇限制。

“境外CNH才是真正做汇率的，都是去搞即期+期权，显示了真实的供需，所以要活跃一些。”上述交易员评论说。

自11月8日以来，在岸人民币兑美元即期汇率（CNY）和离岸（CNH）之间价差逐渐拓宽，从日均100个点子的价差到近两日近300个点子，为年内最宽。

北京时间11:56，人民币兑美元即期报6.0926元，上日收报6.0929元。今日人民币兑美元中间价 为6.1366元，上日中间价为历史新高6.1305元。

离岸市场主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.0682/12元，上一交易日尾盘报6.0678元。

全球市场，美元周四在亚洲市场盘初跳涨，美元指数触及近一周高位，之前有关欧央行政策进一步放宽的传闻打压欧元。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.1475/00，上日尾盘为6.1490。