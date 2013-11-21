香港热股：银河证券逆市涨逾4%并创新高，获社保基金增持及大行推荐

路透香港11月21日 - 中国大型券商银河证券 周四早盘逆市上涨，一度涨逾4%并创历史新高，该公司此前获得全国社保基金入市增持以及大行推荐。

银河证券稍早一度涨4.3%，触及6.08港元，为自今年5月上市以来新高。香港时间11:21，该股升3.43%，报6.03港元；大市恒生指数 则跌0.54%。

其他券商中信证券 、海通证券 则回吐不足1%。

根据联交所资料显示，社保基金于11月15日购入银河证券142.7万股股份，平均价格每股5.419港元；本次增持后，在H股的持股量由4.99%升至5.07%。

投行摩根大通周二的报告称，中国金融改革对券商短期和长期均有利，但新股制度改革需时，且执行具挑战，因此相信银河证券于中短期的盈利增长空间大于其他券商。

银河证券是中国企业债券第二大发行商，排名前于中信证券和海通证券。而该公司的经纪业务占比较高，因此可望受惠于A股交投上升。（完）