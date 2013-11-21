汽车产业：日产CEO称不担心电动汽车销售目标的推迟

路透东京11月20日 - 雷诺 和日产汽车 执行长戈恩表示，对未能按时达到电动汽车销售目标并不感到担心，并预测竞争对手在未来几年的燃料电池汽车销售计划甚至会面临更大的障碍。

戈恩周三重申，雷诺和日产原定到2017年3月末时售出150万辆电动汽车的目标，将推迟两至三年。

尽管日产推迟了达到电动汽车销售目标的时间，但其也表示，将提高全电动汽车Leaf在美国的产量。在下调价格之后，Leaf是目前全球最畅销的电动汽车。

自三年前向市场推出首款电动汽车以来，日产和雷诺迄今仅仅售出了12万辆电动汽车。

不过，戈恩认为充电基础设施方面的难题，而非是技术问题，才是阻碍电动汽车普及程度的关键原因，这预示着燃料电池汽车的未来甚至面临更大的挑战。