香港新股：民营汽车经销商美东拟在IPO筹资高至5.2亿港元--销售文件

路透香港11月21日 - 据路透周四获得的销售文件显示，中国第五大民营汽车经销商--美东汽车控股有限公司拟在香港首次公开发售（IPO）筹资高至5.2亿港元。

文件显示，美东汽车设定招股价为每股1.8港元，初步拟发售2.5亿股新股，集资4.5亿港元；若计入超额配售权额外发售15%新股，集资额将增至5.2亿港元。

是次上市筹资所得款项主要用于扩大销售网络，包括自然扩张和并购。

公司今天开始路演，预算于11月28日定价，12月5日在联交所挂牌上市，股份编号“1268.HK”，建银国际负责上市安排。

根据载于联交所的上市文件显示，美东汽车总部位于广东省东莞市，以2012年营业额计为中国第五大民营汽车经销集团，目前经营14家经销店，主要经销品牌丰田（占上半年营业额一半）、宝马和雷克萨斯（各占上半年营业额约15%）。