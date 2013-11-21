香港新股：民营汽车经销商美东拟在IPO筹资高至5.2亿港元--销售文件

标题新闻：哈萨克斯坦3月原油日产量从2月的172万桶增至175万桶，较减产协议承诺高7万桶-路透计算
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路透香港11月21日 - 据路透周四获得的销售文件显示，中国第五大民营汽车经销商--美东汽车控股有限公司拟在香港首次公开发售（IPO）筹资高至5.2亿港元。
文件显示，美东汽车设定招股价为每股1.8港元，初步拟发售2.5亿股新股，集资4.5亿港元；若计入超额配售权额外发售15%新股，集资额将增至5.2亿港元。
是次上市筹资所得款项主要用于扩大销售网络，包括自然扩张和并购。
公司今天开始路演，预算于11月28日定价，12月5日在联交所挂牌上市，股份编号“1268.HK”，建银国际负责上市安排。
根据载于联交所的上市文件显示，美东汽车总部位于广东省东莞市，以2012年营业额计为中国第五大民营汽车经销集团，目前经营14家经销店，主要经销品牌丰田（占上半年营业额一半）、宝马和雷克萨斯（各占上半年营业额约15%）。
今年上半年公司营业额15.1亿元人民币，盈利4,577万元；2012年度营业额和盈利分别为29.5亿元及4,778万元。（完） (记者 雷美珍；审校 曾祥进)
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咨询机构PJK International公布的数据显示，截至4月6日当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普的燃料油库存下滑逾四分之一，因为船货都运往新加坡。
路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，创下一周来最大跌幅，追随豆油期货走势；豆油因全球大豆供应充足忧虑而下跌。