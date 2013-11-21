汽车产业：丰田预计2014年美国汽车销售增速或降至今年的一半--高管

路透洛杉矶11月20日 - 日本丰田汽车 北美业务执行长Jim Lentz周三表示，随着旧车更换需求的减少，2014年美国汽车业将驶入慢车道，销售增速或降至今年一半水准。

Lentz表示，今年美国汽车行业销量预计会增长100万辆至1,550万辆，并预计2014年的总销量将接近1,600万辆。

他在洛杉矶车展接受采访时说：“今年和明年销量都会增长100万辆么？我认为不会的。”

“随着时间的推移，销售增速将逐渐放缓，因为相当一部分的压抑需求已得到释放。”

和其它许多行业高管一样，除推出新款车及利率下行外，他将今年的增速还归因于消费者更换旧车的需求。目前美国平均车龄达到逾11年。

尽管丰田汽车尚未最终确定2014年美国市场销量预估，但Lentz表示整体的观点是在1,600万辆左右，丰田的预估也可能接近这个水平。

本田汽车 美国业务执行长Tetsuo Iwamura周三在车展上表示，公司预计2014年美国汽车销量在1,500万辆区间的上段，高于今年的销量。

Lentz预计，除了全尺寸皮卡以外，其它汽车的潜在需求明年将减弱。皮卡需求将维持强劲，因这与楼市和建筑市场复苏相关，而且这类车型的平均车龄也非常高。

“如果看看细分市场，除了皮卡以外，我认为许多压抑需求可能已经得到满足，”Lentz说。(完) (编译 王洋; 审校 王兴亚)