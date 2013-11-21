《分析》公司放慢股票回购步伐，为美股走势亮起红灯

美国热股：Twitter拒不交出反特朗普移民政策账户的用户信息，股价下滑
路透4月7日 - 社交网络Twitter周四提起联邦诉讼，抗拒美国政府要求它交出一个反特朗普移民政策账户用户信息的命令。 Twitter股价周五美股盘初下滑0.42%，报14.33美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
花旗首席美股分析师Tobias Levkovich指出，在观察过去几年不断缩减在外流通股数的企业时，的确发现不同寻常之处。
这些企业包括IBM 、惠普 、以及Rockwell Collins 等，花旗数据显示，其股价表现皆远远超越标准普尔500指数，自2003年以来上涨接近550%，而整体市场的涨幅约200%。
“减少在外流通股数已经成为企业基因的一部分，”Levkovich表示。“这些是持续回购的公司，往往也是股价表现格外突出的一群。”
不过整体市场而言，当回购高峰已过时，可能是市场已经触顶的迹象。美联储数据显示，2007年第四季时股票回购暴增至1.09万亿(兆)美元，当时标准普尔500指数也处于颠峰。回购又活跃了数季时间，然后骤降，市场也呈现崩跌。
若经济环境让企业获利难以增长，股价最终将会看起来处于过高水准，让投资人有理由离开这不断创新高的股市。
特拉华州Christiana Trust投资组合经理Scott Armiger表示，“观察预期市盈率(本益比)，若认为考虑股票回购因素下股价仍处于低档，则回购突然减少时的影响将相当不好。”
“除了美联储缩减购债及经济成长迟缓之外，股票回购减少是惹人烦恼的另一件事。”(完)
路透4月7日 - 社交网络Twitter周四提起联邦诉讼，抗拒美国政府要求它交出一个反特朗普移民政策账户用户信息的命令。 Twitter股价周五美股盘初下滑0.42%，报14.33美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
路透4月7日 - 美国百胜集团(Yum Brands)旗下的肯德基连锁计划限制供应商对肉鸡使用抗生素。 该股周五盘初小跌0.17%，报64.44美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
路透4月7日 - 通用汽车第一季在中国销量同比降5.2%，归因中国政府调整汽车税收政策及春节因素。 该公司股价周五美股盘初下滑0.4%，报34.02美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)