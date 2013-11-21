《分析》公司放慢股票回购步伐，为美股走势亮起红灯

花旗首席美股分析师Tobias Levkovich指出，在观察过去几年不断缩减在外流通股数的企业时，的确发现不同寻常之处。

这些企业包括IBM 、惠普 、以及Rockwell Collins 等，花旗数据显示，其股价表现皆远远超越标准普尔500指数，自2003年以来上涨接近550%，而整体市场的涨幅约200%。

“减少在外流通股数已经成为企业基因的一部分，”Levkovich表示。“这些是持续回购的公司，往往也是股价表现格外突出的一群。”

不过整体市场而言，当回购高峰已过时，可能是市场已经触顶的迹象。美联储数据显示，2007年第四季时股票回购暴增至1.09万亿(兆)美元，当时标准普尔500指数也处于颠峰。回购又活跃了数季时间，然后骤降，市场也呈现崩跌。

若经济环境让企业获利难以增长，股价最终将会看起来处于过高水准，让投资人有理由离开这不断创新高的股市。

特拉华州Christiana Trust投资组合经理Scott Armiger表示，“观察预期市盈率(本益比)，若认为考虑股票回购因素下股价仍处于低档，则回购突然减少时的影响将相当不好。”