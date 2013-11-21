台湾货币市场：短率仍在低位，股市不佳外资流出但尚无碍宽松

* 台股重挫、外资抛股汇出

* 外商银资金水位下降但无碍整体宽裕的资金

* 短率仍游走低位

记者 詹静宜

路透台北11月21日 - 台湾银行间短率周四仍稳于低位。尽管台股重挫，外资抛售台股、汇出的力道日益明显，但仍无碍台湾货币市场的宽松现况，短率仍然在低位游走。

交易人士指出，尽管外商银行近期的资金水位明显下降，但也还不到短缺资金的地步，虽然部分以往平均都是多钱的外商，偶有出现单日的拆入，但这还是以单日的现象为主，并非常态。

〞大概外商少了三成的资金吧，有的还偶尔会拆入，〞一家大型银行资调人士称。

不过，资金调度人员也说，虽然外资有汇出，但反映在货币市场的高涨资金水位，却没有太明显的降低，这主要还是央行收受游资并不积极的关系。

〞这就像一大缸子的水，只用汤匙舀出一匙水的情况，〞一位外商资调人员说。

周三台湾证券交易所周三资料显示，外资及陆资在台股卖超76.65亿台币，由买转卖；这是11月外资对台股转为卖超以来，单日卖超金额最大的一日。 累积11月以来外资已卖超台股256.65亿台币。

根据路透最新调查显示，由于很多主要发展中经济体增长低迷而且企业获利疲软，因此全球顶尖基金管理者还不愿意在明年全面投入新兴市场。

本地时间12:15时：

**台币兑美元 午盘暂收贬0.3分报29.575。

**台股 跌1.20%，报8,106.41点；成交量 为535.47台币。

**银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.387%，上日收在0.386%。今日区间暂在0.295-0.390%，上日收在0.295-0.40%；一周拆款利率在0.388-0.45%，上日收在0.380-0.42%。

**短票利率朝低位靠拢**

短票市场方面，票券商则表示，30天内的短票一律将利率调低至0.61%，虽然个别银行仍有办法利用个别关系取得较高的次级市场买票利率，但短票市场的次级市场交易利率仍在缓慢的走低当中。

今日银行间30天期短票利率主要交投区间在0.61-0.63%，同上日，但今日0.61%成交比重增加。另有大型票券商报价两个月天期短票利率为0.62-0.63%、三个月短票利率则为0.63%，大致均维持不变。

今日存单到期金额为4,027.9亿台币，发行金额稍晚公布。周五存单到期金额为914.7亿台币。

拆款中心 资料显示，修正后周三超额准备为133亿台币，累计超额准备为882亿，加计前期1%的超额准备为2,192亿台币。

**RP利率持稳**

债券市场附买回(RP)成交利率周四大致持平。资金调度人士指出，今日虽有台电等公司债交割，但市场资金偏向浮滥，没有任何紧俏的感受。股市、债市表现不佳，资金持续往货币市场堆积，使得RP利率持稳在既有水准。

一证券商交易员表示，资金涌向货币市场，让各家投信的货币型基金申购款持续增加。不少投信客户都是前一天就来电要券，照此情势估算，不需要担心下周的月底效应。

另一票券商也指出，最近连规模很小的投信也来要券，〞他们应该是山穷水尽，找不到券了。〞

证券商10天期公债的附买回利率主要成交区间在0.58-0.59%，部分低至0.57%；一个月内公司债RP利率主要交投在0.68-69%，部分低至0.67%。

议价能力较强的主要大型票券商短天期公债附买回利率成交区间在0.45-0.55%；约两周天期公司债RP利率交投主要在0.58-0.59%，区间大致同于上日。