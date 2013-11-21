《全球汇市》美元因美联储暗示缩减购债而上涨，兑日圆触及两个月高点

日圆涨幅可能受限，因为投资者乐于将日圆用作购买高收益资产的融资货币，这都归功于日本央行的超宽松货币政策。

如同市场预期，日本央行周四维持两年资产购买计划不变。

其他地区，澳元兑美元 跌至一周低点0.9294美元，因此前公布的Markit/汇丰采购经理人指数(PMI)初值显示，中国制造业11月增长放缓，因新出口订单减少。

澳元近期可能持续承压。澳洲央行总裁史蒂文斯可能会在0905GMT的讲话中再次打压澳元。

纽约 当日 今年来 2012年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3422 1.3438 -0.12 +1.73 1.3194

美元/日圆 100.37 100.02 +0.35 +15.71 86.74

欧元/日圆 134.71 134.41 +0.22 +17.69 114.46

美元/瑞郎 0.9173 0.9159 +0.15 +0.20 0.9155

英镑/美元 1.6078 1.6104 -0.16 -1.06 1.6251

美元/加元 1.0463 1.0453 +0.10 +5.46 0.9921

澳元/美元 0.9297 0.9334 -0.40 -10.55 1.0393

新西兰元/美元 0.8245 0.8268 -0.28 -0.46 0.8283

澳元/日圆 93.290 93.360 -0.07 +3.51 90.130

新西兰元/日圆 82.760 82.700 +0.07 -41.23 140.820

英镑/日圆 161.36 161.07 +0.18 +14.59 140.82

澳元/新西兰元 1.1268 1.1277 -0.08 -10.14 1.2540

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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