《热点透视》贝南克透明作风与格林斯潘隐晦风格实为殊途同归

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Martin Hutchinson

路透纽约11月21日 - 到头来，要洞悉在贝南克领导下作风透明的美国联邦储备理事会(美联储/FED)，并不比要了解前任主席格林斯潘时期那个神秘的美联储容易多少。过去人们常开玩笑说，如果格林斯潘的谈话内容听起来很清晰明了，那就是他的话被误解了。另一方面，为了与市场坦诚以对，现任主席贝南克比格老多作了许多说明。但美联储最新透露出的各项讯息，呈现出的却是内部看法存在严重分歧，以及意味不明的讯息。美联储其实就像以前一样难以捉摸。

就在昨晚的一场演说中，贝南克还强调设定明确目标的重要性，但他也承认，维持低利率的时间表已经数度更改，“联邦公开市场委员会(FOMC)的成员人数及多元化，造成难以达成共同的单一经济预测值。”不过他认为，最近几年美联储的开放作风，已经帮助决策官员并减少不确定性。

但是当FOMC的10月会议记录周三公布时，反而为外界带来更多困惑。虽然FOMC成员普遍认为失业率为经济状态提供了一个颇准确的指标，但对于就业参与率是否会回升，成员缺乏共识。

针对何时及如何缩减美联储买债措施，FOMC的讨论亦充满不同意见。有人提出，即使在美联储最终缩减买债时，也要设法找出另一种不同方式刺激经济。光看就业市场改善，是否应该作为一个行动条件，FOMC成员也无法达成共识。一些官员支持降低6.5%失业率门槛的构想。一些官员则希望释出公开讯息，表明如果通胀率跌落某个特定水准，就不会升息。