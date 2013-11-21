中国债市动态：PMI偏弱数据和国开债较好招标推暖利率债，信用债弱势难改

路透北京11月21日 - 中国银行间债市周四早盘现券继续分化走势，利率债显露暖像，信用债则弱势难改。市场人士表示，汇丰PMI数据显示经济增长势头略减，国开行新债招标情况亦显暖，国债收益率得以由稳转向略下探，利率债开启稳中趋暖的市场预期有所加强；但信用债兴趣仅在短期高等级券。

中国外汇中心七天回购基准人民币利率互换(IRS)定盘曲线 显示，一年期和五年期利率中点，分别较昨日收盘利率 低出2.64和3.43个基点(bp)；国债期货亦延续反弹。

“前期(收益率)主要是止损盘打上去的，今天国开债的招标情况还不错，”上海一大型银行交易员称，“之前是前赴后继阵亡，大家都不敢往前跑，现在有条路了，都会往这集中的。”

他进一步表示，情绪推动下，交易盘有望逐渐入场，进而开启利率债收益率震荡向下的走势；信用债补跌行情仍未结束，唯有短期高等级信用债可考虑介入。

上海一国有银行交易员则表示，IRS表现更明显一些，PMI数据显示经济增长势头减弱，推动IRS长端下行。新债供给压力下降后，现券有望趋稳整理，短期的机会来自于财政存款的大额投放。

美联储官员认为如果经济增长状况允许，他们可能会在未来几次政策会议中的某次会议上决定开始缩减大规模的资产购买计划。 上述国有行交易员表示，短期对国内债市影响不大。

受新出口订单等拖累，汇丰11月中国制造业PMI初值从七个月高位滑落，预示今年四季度经济增长势头可能会有所减弱。

面对依旧承压的现券市场，国开行 周四增发的三年及五期固息债，中标收益率虽较之前增发结果继续上行，但在央行逆回购施援流动性的支撑下，两期增发债结果均低于预期及二级市场，因其发行量较小且今日汇丰数据亦对债市情绪略有安抚。