日本央行周四维持超宽松货币政策不变，重申经济正在温和复苏，并认为有迹象显示出口活动提速。央行 并维持经济评估不变，并称海外经济整体温和升温，不过仍存在薄弱环节。 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三公布的10月会议记录显示，联储委员认为，如果经济成长状况允许 ，可能在未来几次会议中的某一次决定开始缩减购债。 美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周三表示，近期美国数据看起来有所改善，如果11月就业报告颇为 强劲，将会增大美国联邦储备理事会(美联储)在下月会议上开始削减购债规模的可能性。 彭博周三援引未具名消息人士报导，欧洲央行正在考虑要求商业银行为在央行的隔夜存款支付费用。 欧洲央行管委会成员魏德曼在周三刊载的报纸采访中称，欧元区走出危机没有捷径，印钞肯定不是解决办 法，欧洲央行(ECB)刚刚下调利率，当前不应该发出任何再度宽松货币政策的信号。 [ID:nL4T 0J527E] 英国央行公布的11月会议记录显示，英国经济复苏可以持续，且没有重大通胀率风险，央行不会急于升息 。 加拿大央行总裁波洛兹周三强调，疲弱的通胀和经济成长是最大担忧，并暗示关于经济合作暨发展组织(O ECD)认为最快应该在2014年底升息的建议，他持不同看法。 美洲 美国 联邦基金利率0-0.25% 2008年12月16日降至少75基点 基本贴现率0.75% 2010年2月18日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率1.0% 2010年9月8日升25基点 巴西 Selic利率9.5% 2013年10月9日升50基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率3.00% 2012年7月5日降25基点 一年期贷款利率6.00% 2012年7月5日降31基点 台湾 重贴现率1.875% 2011年6月30日升12.5基点 担保放款融通利率2.25% 2011年6月30日升12.5基点 短期融通利率4.125% 2011年6月30日升12.5基点 香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点 隔夜贴现窗利率0.5% 2008年12月17日降100基点 韩国 基本利率(base rate)目标2.50% 2013年5月9日降25基点 澳洲 隔夜拆款利率2.50% 2013年8月6日降25基点 马来西亚 隔夜政策利率3.00% 2011年5月5日升25基点 新西兰 官方指标利率2.50% 2011年3月10日降50基点 泰国 一天期附买回利率2.50% 2013年5月29日降25基点 菲律宾 隔夜借款利率3.50% 2012年10月25日降25基点 印度 附买回利率7.75% 2013年10月29日升25基点 附卖回利率6.75% 2013年10月29日升25基点 印尼 指标利率7.50% 2013年11月12日上调25个基点 欧洲 欧元区 主要再融资利率0.25% 2013年11月7日降25基点 英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点 (Bank Rate paid on commercial bank reserves) 瑞士 利率目标区间0.00-0.25% 2011年8月3日下调目标区间50基点 瑞典 附买回利率1.00% 2012年12月18日降25基点 挪威 指标利率1.50% 2012年3月14日降25基点 俄罗斯 指标再融资利率8.25% 2012年9月13日上调25基点 一周期回购利率5.5% -- 非洲 南非 附买回利率5.0% 2012年7月19日降50基点 * 以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5.25 %。(完) (整理 蔡美珍；审校 隋芬)