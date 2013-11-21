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亚洲 | 2013年 11月 21日 星期四 13:45 BJT

背景资料: 全球主要国家及地区最新指标利率一览表

日本央行周四维持超宽松货币政策不变，重申经济正在温和复苏，并认为有迹象显示出口活动提速。央行
并维持经济评估不变，并称海外经济整体温和升温，不过仍存在薄弱环节。 
    
    美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三公布的10月会议记录显示，联储委员认为，如果经济成长状况允许
，可能在未来几次会议中的某一次决定开始缩减购债。 
    美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周三表示，近期美国数据看起来有所改善，如果11月就业报告颇为
强劲，将会增大美国联邦储备理事会(美联储)在下月会议上开始削减购债规模的可能性。 
    
    彭博周三援引未具名消息人士报导，欧洲央行正在考虑要求商业银行为在央行的隔夜存款支付费用。 
    欧洲央行管委会成员魏德曼在周三刊载的报纸采访中称，欧元区走出危机没有捷径，印钞肯定不是解决办
法，欧洲央行(ECB)刚刚下调利率，当前不应该发出任何再度宽松货币政策的信号。 [ID:nL4T
0J527E]    
     
    英国央行公布的11月会议记录显示，英国经济复苏可以持续，且没有重大通胀率风险，央行不会急于升息
。 
 
        
    加拿大央行总裁波洛兹周三强调，疲弱的通胀和经济成长是最大担忧，并暗示关于经济合作暨发展组织(O
ECD)认为最快应该在2014年底升息的建议，他持不同看法。 
 美洲
  美国      联邦基金利率0-0.25%            2008年12月16日降至少75基点
            基本贴现率0.75%                2010年2月18日升25基点
  加拿大    隔夜拆款利率1.0%               2010年9月8日升25基点
  巴西      Selic利率9.5%                  2013年10月9日升50基点
                                           
 亚洲
  日本      隔夜拆款利率目标0-0.10%        2010年10月5日从0.10%下调
            贴现率0.30%                    2008年12月19日降20基点
  中国      金融机构一年期存款利率3.00%    2012年7月5日降25基点
            一年期贷款利率6.00%            2012年7月5日降31基点
  台湾      重贴现率1.875%                 2011年6月30日升12.5基点
            担保放款融通利率2.25%          2011年6月30日升12.5基点
            短期融通利率4.125%             2011年6月30日升12.5基点
  香港      最优惠利率(P)5.00%**           2008年11月7日降25基点
            隔夜贴现窗利率0.5%             2008年12月17日降100基点
  韩国      基本利率(base rate)目标2.50%   2013年5月9日降25基点
  澳洲      隔夜拆款利率2.50%              2013年8月6日降25基点
  马来西亚  隔夜政策利率3.00%              2011年5月5日升25基点
  新西兰    官方指标利率2.50%              2011年3月10日降50基点
  泰国      一天期附买回利率2.50%          2013年5月29日降25基点
  菲律宾    隔夜借款利率3.50%              2012年10月25日降25基点
  印度      附买回利率7.75%                2013年10月29日升25基点
            附卖回利率6.75%                2013年10月29日升25基点
  印尼      指标利率7.50%                  2013年11月12日上调25个基点
                                           
 欧洲
  欧元区    主要再融资利率0.25%            2013年11月7日降25基点
  英国      准备金利率0.5%                 2009年3月5日降50基点
            (Bank Rate paid on commercial bank reserves)
  瑞士      利率目标区间0.00-0.25%         2011年8月3日下调目标区间50基点
  瑞典      附买回利率1.00%                2012年12月18日降25基点
  挪威      指标利率1.50%                  2012年3月14日降25基点
  俄罗斯    指标再融资利率8.25%            2012年9月13日上调25基点
            一周期回购利率5.5%             --
                                           
 非洲
  南非      附买回利率5.0%                 2012年7月19日降50基点
                                           
 *  以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。
 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5.25
 %。(完)
 
 (整理 蔡美珍；审校 隋芬)
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