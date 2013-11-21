主要国家经济指标预测--11月22日****

马来西亚期市：棕榈油期货收跌1.7%创一周来最大，追随豆油跌势
路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，创下一周来最大跌幅，追随豆油期货走势；豆油因全球大豆供应充足忧虑而下跌。
路透11月21日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 11月22日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0700 德国国内生产总值(GDP)详情(较上季) 第三季 +0.3% +0.3% (较去年同期) +1.1% +1.1% 0900 德国Ifo企业景气判断指数 11月 107.7 107.4 现况指数 111.6 111.3 预期指数 104.0 103.6 0900 意大利经季节调整零售销售(较前月) 9月 -- 持平 未经季节调整零售销售(较上年同期) -- +0.20% 1330 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 10月 -0.1% +0.2% (较上年同期) +0.9% +1.1% 加拿大央行核心CPI(较前月) +0.2% +0.2% (较上年同期) +1.2% +1.3% 1330 加拿大零售销售(较前月) 9月 +0.3% +0.2% 1530 美国ECRI经济领先指标 11月15日当周 -- 131.1 1600 美国堪萨斯城联储制造业指数 11月 -- 正6 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 11月20日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 买超3,499 -- 外资投资日本股票(亿日圆) 买超12,949 -- 0315 日本央行利率决议 维持利率不变 11月21日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0700 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 10月 顺差24.29 -- 0758 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 11月初值 47.8 49.5 Markit服务业PMI 48.8 51.0 Markit综合PMI 48.5 -- 0828 德国Markit制造业PMI 11月初值 52.5 52.0 Markit服务业PMI 54.5 53.0 Markit综合PMI 54.3 -- 0858 欧元区Markit制造业PMI 11月初值 51.5 51.5 Markit服务业PMI 50.9 51.9 Markit综合PMI 51.5 52.0 0900 意大利薪资指数(较前月) 10月 0.2% -- (较上年同期) 1.4% -- 0930 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 10月 63.83 40 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) 盈余167.74 -- 1100 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 11月 正11 0 1330 美国初请失业金人数(万人) 11月16日当周 32.3 33.5 四周均值(万人) 33.85 -- 续请失业金人数(万人) 11月9日当周 287.6 287 1330 美国生产者物价指数(PPI)(较前月) 10月 -0.2% -0.2% (较上年同期) +0.3% +0.3% 核心PPI(较前月) 9月 +0.2% +0.1% 1358 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 11月初值 54.3 52.4 1500 欧元区消费者信心指数 11月 负15.4 负14 1500 美国费城联邦储备银行制造业指数 11月 正6.5 正15.0 **因美国政府停摆，以下原预计公布的经济数据报告将另行发布，日期如下： * 美国芝加哥联邦储备银行9月中西部制造业指数 待定 * 美国9月新屋销售年率 待定 * 美国9月建筑支出 待定
路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，创下一周来最大跌幅，追随豆油期货走势；豆油因全球大豆供应充足忧虑而下跌。
* 公布内容：中国3月CPI和PPI，工业增加值、投资和消费 * 公布时间：4月12日公布CPI和PPI，17日公布工业等数据 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 工业 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNIO%3DECI 投资 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNUFAI%3DECI 消费 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?R
路透上海4月7日 - 中国国家开发银行 周五公告，将于下周二(11日)招标发行 总额不超过260亿元人民币三期固息债，期限包括一年、三年和10年。 上述三期债中，一年和10年期为该行今年第四期 和第10期的增发债； 三年品种为新发债，所募资金用于易地扶贫搬迁贷款项目的资金投放，首场招标结束后，将 向工行、农行和中行追加发行总额不超过30亿元当期债券，用于商业银行柜台分销。 具体发行条款如下： 2017年第4/10期增发债；2017年第5期新发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：65亿；3年：45亿元；10年：120亿元 追加额度 3年：至多30亿元 期限/计息方式 1/3/10年固息 招标时间 4月11日9:30-10:30 招标方式 单一价格/利率（荷兰式）