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亚洲 | 2013年 11月 22日 星期五 07:11 BJT

****主要国家经济指标预测--11月22日****

路透11月21日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：
  
    11月22日(五)
    GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段    预估值       前值
    0700    德国国内生产总值(GDP)详情(较上季)              第三季      +0.3%       +0.3%
                                     (较去年同期)                      +1.1%       +1.1%
    0900    德国Ifo企业景气判断指数                          11月      107.7       107.4
                           现况指数                                    111.6       111.3
                           预期指数                                    104.0       103.6
    0900    意大利经季节调整零售销售(较前月)                  9月        --         持平
                未经季节调整零售销售(较上年同期)                         --       +0.20% 
    1330    加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月)                10月      -0.1%       +0.2%
                               (较上年同期)                            +0.9%       +1.1%
            加拿大央行核心CPI(较前月)                                  +0.2%       +0.2%       
                         (较上年同期)                                  +1.2%       +1.3% 
    1330    加拿大零售销售(较前月)                            9月      +0.3%       +0.2%
    1530    美国ECRI经济领先指标                        11月15日当周     --        131.1
    1600    美国堪萨斯城联储制造业指数                       11月        --          正6
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
         
    11月20日(三)
    2350    日本投资外国债券(亿日圆)                         前周     买超3,499     --  
            外资投资日本股票(亿日圆)                                  买超12,949    --  
    0315    日本央行利率决议                                        维持利率不变        
    
    11月21日(四)
    GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段    预估值       前值  
    0700     瑞士贸易收支(亿瑞郎)                             10月  顺差24.29        --   
    0758     法国Markit制造业采购经理人指数(PMI)          11月初值       47.8       49.5        
                 Markit服务业PMI                                         48.8       51.0        
                 Markit综合PMI                                           48.5        --        
    0828     德国Markit制造业PMI                          11月初值       52.5       52.0        
                 Markit服务业PMI                                         54.5       53.0        
                 Markit综合PMI                                           54.3        --        
    0858     欧元区Markit制造业PMI                        11月初值       51.5       51.5        
                   Markit服务业PMI                                       50.9       51.9        
                   Markit综合PMI                                         51.5       52.0        
    0900     意大利薪资指数(较前月)                           10月       0.2%        --        
                           (较上年同期)                                  1.4%        --       
    0930     英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑)                 10月      63.83         40        
                 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑)                   盈余167.74        --     
    1100     英国工业联盟(CBI)总工业订单差值                  11月       正11         0         
    1330     美国初请失业金人数(万人)                 11月16日当周       32.3      33.5        
                       四周均值(万人)                                   33.85        --        
                 续请失业金人数(万人)                  11月9日当周      287.6        287       
    1330     美国生产者物价指数(PPI)(较前月)                  10月      -0.2%      -0.2%       
                                (较上年同期)                            +0.3%      +0.3%       
                            核心PPI(较前月)                    9月      +0.2%      +0.1%       
    1358     美国Markit制造业采购经理人指数(PMI)          11月初值       54.3       52.4
    1500     欧元区消费者信心指数                             11月     负15.4       负14        
      
    1500     美国费城联邦储备银行制造业指数                   11月      正6.5     正15.0     
    
    
    **因美国政府停摆，以下原预计公布的经济数据报告将另行发布，日期如下：

    * 美国芝加哥联邦储备银行9月中西部制造业指数  待定
    * 美国9月新屋销售年率                        待定
    * 美国9月建筑支出                            待定
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