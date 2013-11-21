香港股市：早盘下跌脱离10个月高位，因中国PMI数据较预期疲弱

路透香港11月21日 - 香港股市周四脱离10个月高位，受中国制造业活动增速不及预期所打击。

恒生指数 早盘下跌0.7%至23,545点。周三时收在2月初以来最高水准。恒生国企指数 跌1.5%。

国泰君安证券分析师Larry Jiang表示，“众所皆知中国经济正在放缓，但PMI初值略逊于预期，这是今天修正的原因。”

受新出口订单等拖累，汇丰11月中国制造业PMI初值从七个月高位滑落，预示今年四季度经济增长势头可能会有所减弱。