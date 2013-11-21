香港股市：早盘下跌脱离10个月高位，因中国PMI数据较预期疲弱

标题新闻：哈萨克斯坦3月原油日产量从2月的172万桶增至175万桶，较减产协议承诺高7万桶-路透计算
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路透香港11月21日 - 香港股市周四脱离10个月高位，受中国制造业活动增速不及预期所打击。
恒生指数 早盘下跌0.7%至23,545点。周三时收在2月初以来最高水准。恒生国企指数 跌1.5%。
国泰君安证券分析师Larry Jiang表示，“众所皆知中国经济正在放缓，但PMI初值略逊于预期，这是今天修正的原因。”
受新出口订单等拖累，汇丰11月中国制造业PMI初值从七个月高位滑落，预示今年四季度经济增长势头可能会有所减弱。
新华保险 大跌3%，此前苏黎世保险 出售其所持余下新华保险的股份，涉资73.1亿港元。 (完)
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咨询机构PJK International公布的数据显示，截至4月6日当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普的燃料油库存下滑逾四分之一，因为船货都运往新加坡。
路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，创下一周来最大跌幅，追随豆油期货走势；豆油因全球大豆供应充足忧虑而下跌。