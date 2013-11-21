国际油市：布兰特原油跌破108美元，受美国QE退场疑虑与伊朗核协议预期影响

0345 GMT，布兰特原油 下跌0.25美元至每桶107.81美元，昨日录得一周来最大涨幅，上涨1.14美元。美国原油 续跌，下滑0.23美元至93.62美元。

“昨天公布美联储会议纪录后，市场焦点重回何时缩减刺激政策，”能源谘询机构IHS Energy Insight副总裁Victor Shum说。“伊朗和国际社会的谈判消除了一些地缘风险疑虑，但利比亚情势给油价提供支撑。”

他预计今年结束之前，布兰特原油均价约为每桶108美元，而美国原油短线可能维持在94美元左右。

另一个让油价承压的原因是最新公布的中国制造业数据。受新出口订单等拖累，汇丰11月中国制造业PMI初值从七个月高位滑落，预示今年四季度经济增长势头可能会有所减弱。

该数据自上月终值50.9降至50.4，不过仍连续四月处于荣枯线之上。

美国能源资料协会(EIA)的库存报告提供一些支撑，报告显示上周美国馏分油库存减少480万桶，降幅比市场预期的多出400多万桶。 (完)

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