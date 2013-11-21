国际油市：布兰特原油跌破108美元，受美国QE退场疑虑与伊朗核协议预期影响

美国热股：Twitter拒不交出反特朗普移民政策账户的用户信息，股价下滑
路透4月7日 - 社交网络Twitter周四提起联邦诉讼，抗拒美国政府要求它交出一个反特朗普移民政策账户用户信息的命令。 Twitter股价周五美股盘初下滑0.42%，报14.33美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
0345 GMT，布兰特原油 下跌0.25美元至每桶107.81美元，昨日录得一周来最大涨幅，上涨1.14美元。美国原油 续跌，下滑0.23美元至93.62美元。
“昨天公布美联储会议纪录后，市场焦点重回何时缩减刺激政策，”能源谘询机构IHS Energy Insight副总裁Victor Shum说。“伊朗和国际社会的谈判消除了一些地缘风险疑虑，但利比亚情势给油价提供支撑。”
他预计今年结束之前，布兰特原油均价约为每桶108美元，而美国原油短线可能维持在94美元左右。
另一个让油价承压的原因是最新公布的中国制造业数据。受新出口订单等拖累，汇丰11月中国制造业PMI初值从七个月高位滑落，预示今年四季度经济增长势头可能会有所减弱。
该数据自上月终值50.9降至50.4，不过仍连续四月处于荣枯线之上。
美国能源资料协会(EIA)的库存报告提供一些支撑，报告显示上周美国馏分油库存减少480万桶，降幅比市场预期的多出400多万桶。 (完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李婷仪 审校)
路透4月7日 - 社交网络Twitter周四提起联邦诉讼，抗拒美国政府要求它交出一个反特朗普移民政策账户用户信息的命令。 Twitter股价周五美股盘初下滑0.42%，报14.33美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
路透4月7日 - 美国百胜集团(Yum Brands)旗下的肯德基连锁计划限制供应商对肉鸡使用抗生素。 该股周五盘初小跌0.17%，报64.44美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
路透4月7日 - 通用汽车第一季在中国销量同比降5.2%，归因中国政府调整汽车税收政策及春节因素。 该公司股价周五美股盘初下滑0.4%，报34.02美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)