澳洲股市：收跌至一个月低位，因中国PMI数据令人失望且忧心美联储动向

标题新闻：哈萨克斯坦3月原油日产量从2月的172万桶增至175万桶，较减产协议承诺高7万桶-路透计算
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路透悉尼11月21日 - 澳洲股市周四下跌0.4%至一个月低位，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议纪录显示，刺激举措有可能在未来几个月内缩减；同时中国数据令人失望亦打击人气。
受新出口订单等拖累，汇丰11月中国制造业PMI初值从七个月高位滑落，预示今年四季度经济增长势头可能会有所减弱。汇丰(HSBC)/Markit周四联合公布名为“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”的11月初值数据，数据自上月终值50.9降至50.4，不过仍连续四月处于荣枯线之上。
澳股指标S&P/ASX 200指数 下跌19.4点至5,288.3点，为10月18日以来最低水准，且为连续第四天下跌。周三时收跌0.8%。(完)
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咨询机构PJK International公布的数据显示，截至4月6日当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普的燃料油库存下滑逾四分之一，因为船货都运往新加坡。
路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，创下一周来最大跌幅，追随豆油期货走势；豆油因全球大豆供应充足忧虑而下跌。