澳洲股市：收跌至一个月低位，因中国PMI数据令人失望且忧心美联储动向

路透悉尼11月21日 - 澳洲股市周四下跌0.4%至一个月低位，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议纪录显示，刺激举措有可能在未来几个月内缩减；同时中国数据令人失望亦打击人气。

受新出口订单等拖累，汇丰11月中国制造业PMI初值从七个月高位滑落，预示今年四季度经济增长势头可能会有所减弱。汇丰(HSBC)/Markit周四联合公布名为“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”的11月初值数据，数据自上月终值50.9降至50.4，不过仍连续四月处于荣枯线之上。