《全球市场》亚股跌至一近周低位，受中国数据及美联储政策疑虑拖累

标题新闻：哈萨克斯坦3月原油日产量从2月的172万桶增至175万桶，较减产协议承诺高7万桶-路透计算
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欧元周三挫跌，此前彭博报导称，欧洲央行正考虑调降其存款利率为负值。一欧洲央行发言人士不愿对该报导置评。
日本央行周四维持超宽松货币政策不变，重申经济正在温和复苏，并认为有迹象显示出口活动提速，而出口是维持首相安倍晋三刺激措施所产生经济动能的关键因素。
布兰特原油期货 回吐稍早升幅，转为下跌0.3%至107.69美元。上个交易日则大涨逾1美元，因此前一美国官员表示本周与伊朗很难达成核协议。
美国1月原油期货 下跌约0.3%至93.58美元，周三在美联储公布会议纪录后由升转跌。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下跌约0.6%至每吨6,955美元，因美联储缩减刺激疑虑及中国制造业放缓。
现货金 小升至1,247.26美元，但仍在四个月低位附近交投。上个交易日创下七周来最大单日跌幅。(完) (编译 戴素萍 审校 高琦)
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咨询机构PJK International公布的数据显示，截至4月6日当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普的燃料油库存下滑逾四分之一，因为船货都运往新加坡。
路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，创下一周来最大跌幅，追随豆油期货走势；豆油因全球大豆供应充足忧虑而下跌。