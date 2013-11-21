《全球市场》亚股跌至一近周低位，受中国数据及美联储政策疑虑拖累

欧元周三挫跌，此前彭博报导称，欧洲央行正考虑调降其存款利率为负值。一欧洲央行发言人士不愿对该报导置评。

日本央行周四维持超宽松货币政策不变，重申经济正在温和复苏，并认为有迹象显示出口活动提速，而出口是维持首相安倍晋三刺激措施所产生经济动能的关键因素。

布兰特原油期货 回吐稍早升幅，转为下跌0.3%至107.69美元。上个交易日则大涨逾1美元，因此前一美国官员表示本周与伊朗很难达成核协议。

美国1月原油期货 下跌约0.3%至93.58美元，周三在美联储公布会议纪录后由升转跌。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下跌约0.6%至每吨6,955美元，因美联储缩减刺激疑虑及中国制造业放缓。