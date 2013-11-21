《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--11月21日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================== *港中旅集团 200 20 3 11/22簿记建档 建设银行 AAA 11/25 11/26 交通银行 ======================================================================================== 中国节能 100 20 6 *推迟发行 国开行 AAA -- -- 环保集团 ======================================================================================== 五矿股份 400 30 9 *推迟发行 中国银行 AAA -- -- 农业银行 ======================================================================================== 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *漳州九龙江 22 12 12 11/26簿记建档 民生银行 AA 11/27 11/28 建设 ======================================================================================= *中信国安集团 60 20 12 11/26簿记建档 中信证券 AA+ 11/28 11/29 农业银行 ======================================================================================= *河北路桥集团 3 1.5 12 11/28簿记建档 华夏银行 A+ 12/2 12/3 ======================================================================================= 步阳集团 10 2 12 11/21-11/22簿记 工商银行 AA- 11/25 11/26 ======================================================================================= 浙江能源集团 40 20 12 11/21-11/22簿记 工商银行 AAA 11/25 11/26 中信银行 ======================================================================================= 广州交通 20 10 6 11/22簿记建档 兴业银行 AA+ 11/25 11/26 投资集团 交通银行 ======================================================================================= 长江证券 56 20 3 11/22招标 交通银行 AA+ 11/25 11/26 ======================================================================================= 渤海证券 20 7 3 11/22招标 招商银行 AA 11/25 11/26 招商证券等 ======================================================================================= 农六师国资 10 5 12 11/22簿记建档 浦发银行 AA 11/26 11/27 经营公司 ======================================================================================= 宝钢集团新疆 17.5 17.5 12 11/22簿记建档 工商银行 AA 11/26 11/27 八一钢铁公司 ======================================================================================= 钱江水利 4 2 12 11/22簿记建档 兴业银行 AA 11/25 11/26 ======================================================================================= 现代牧业集团 14 7 12 11/25簿记建档 招商银行 AA 11/26 11/27 ======================================================================================= 东海证券 20 10 3 11/25招标 盛京银行 AA 11/26 11/27 上海银行等 ======================================================================================= 华泰集团 14 4 12 11/25簿记建档 农业银行 AA 11/27 11/28 ======================================================================================= 常州投资集团 10 5 12 11/26簿记建档 中信银行 AA 11/28 11/29 ======================================================================================= 长江电力 180 30 12 推迟发行 建设银行 AAA -- -- 农业银行 ======================================================================================= 成都双流机场 12 1 12 推迟发行 浦发银行 AA+ -- -- ======================================================================================== 金城集团 6 3 12 推迟发行 招商银行 A+ -- -- (中航机电系统有限公司提供担保) ======================================================================================== 镇江国资 15 7.5 12 *推迟发行 民生银行 AA -- -- ======================================================================================= 四川水电投资 10 5 12 *推迟发行 兴业银行 AA -- -- 经营集团 ======================================================================================= 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================== 北京顺义国资 15 1 5 11/21-11/22簿记 工商银行 AA+ 11/25 11/26 ======================================================================================== 淮北矿业集团 30 10 3 11/22簿记建档 招商银行 AA+ 11/25 11/26 ======================================================================================== 湖南高速公路 49 49 7 11/22簿记建档 农业银行 AAA 11/25 11/26 建设开发总公司 工商银行 ======================================================================================== 农六师国资 10 10 3 11/26簿记建档 建设银行 AA 11/27 11/28 经营公司 ======================================================================================== 河南能源 80 30 5 推迟发行 中信证券 AAA -- -- 化工集团 20 7 (品种间可回拨) 中信银行 ======================================================================================== 同仁堂 5 5 5 推迟发行 中信银行 AA -- -- 中信建投 ======================================================================================== 无锡产业 10 10 5 推迟发行 工商银行 AA+ -- -- 发展集团 建设银行 ======================================================================================== 赣州发展投资 35 35 10 *推迟发行 交通银行 AA -- -- 控股集团 (从第六年开始每年偿还20%本金) ======================================================================================== 百联集团 20 10 3 *推迟发行 工商银行 AAA -- -- ======================================================================================== 德力西集团 10 5 3 *推迟发行 广发银行 AA -- -- ======================================================================================== 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= *浙江义乌 1 1 2 11/28簿记建档 浙商银行 AAA 11/29 12/2 中小企业 (中债信用增进提供担保) ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 柳州中小 2.68 2.68 3 11/25簿记建档 浦发银行 AAA 11/27 11/28 企业 (中债信用增进提供担保) ========================================================================================= 注: *代表新增。(完) (整理 边竞； 审校 李宏薇)