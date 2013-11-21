版本:
中国
亚洲 | 2013年 11月 21日 星期四 17:28 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--11月21日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 

发行人       注册金额 拟发规模 期限    发行日       主承销商  主体评级  起息日  上市日 
              (亿元)   (亿元)  (月)                                    (缴款日)     
========================================================================================
*港中旅集团    200       20      3   11/22簿记建档  建设银行    AAA     11/25    11/26
                                                    交通银行
========================================================================================
中国节能       100       20      6    *推迟发行     国开行      AAA      --       --
环保集团                                            
========================================================================================     
五矿股份       400       30      9    *推迟发行     中国银行    AAA      --       --
                                                    农业银行
========================================================================================        
    
2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):    
 
发行人      注册金额 拟发规模  期限    发行日       主承销商  主体评级 起息日   上市日 
             (亿元)   (亿元)   (月)                                   (缴款日)
=======================================================================================
*漳州九龙江    22       12      12  11/26簿记建档   民生银行    AA     11/27    11/28
建设                                                
=======================================================================================
*中信国安集团  60       20      12  11/26簿记建档   中信证券    AA+    11/28    11/29
                                                    农业银行
=======================================================================================
*河北路桥集团   3        1.5    12  11/28簿记建档   华夏银行     A+    12/2     12/3
=======================================================================================
步阳集团       10        2      12  11/21-11/22簿记 工商银行    AA-    11/25    11/26
=======================================================================================
浙江能源集团   40       20      12  11/21-11/22簿记 工商银行    AAA    11/25    11/26
                                                    中信银行
=======================================================================================
广州交通       20       10       6  11/22簿记建档   兴业银行    AA+    11/25    11/26
投资集团                                            交通银行
=======================================================================================
长江证券       56       20       3  11/22招标       交通银行    AA+    11/25    11/26
 
=======================================================================================
渤海证券       20        7       3  11/22招标       招商银行    AA     11/25    11/26
                                                    招商证券等 
=======================================================================================
农六师国资     10        5      12  11/22簿记建档   浦发银行    AA     11/26    11/27
经营公司                                    
=======================================================================================
宝钢集团新疆   17.5     17.5    12  11/22簿记建档   工商银行    AA     11/26    11/27
八一钢铁公司    
=======================================================================================
钱江水利        4        2      12  11/22簿记建档   兴业银行    AA     11/25    11/26
 
=======================================================================================
现代牧业集团   14        7      12  11/25簿记建档   招商银行    AA     11/26    11/27
=======================================================================================
东海证券       20       10       3  11/25招标       盛京银行    AA     11/26    11/27
                                                    上海银行等 
=======================================================================================
华泰集团       14        4      12  11/25簿记建档   农业银行    AA     11/27    11/28
=======================================================================================        
常州投资集团   10        5      12  11/26簿记建档   中信银行    AA     11/28    11/29
=======================================================================================         
       
长江电力      180       30      12     推迟发行     建设银行    AAA     --       --
                                         农业银行
=======================================================================================
成都双流机场   12        1      12     推迟发行     浦发银行    AA+     --       --
========================================================================================
金城集团        6        3      12     推迟发行     招商银行    A+      --       --
                             (中航机电系统有限公司提供担保)
========================================================================================
镇江国资       15        7.5    12    *推迟发行     民生银行    AA      --       --
=======================================================================================
四川水电投资   10        5      12    *推迟发行     兴业银行    AA      --       --
经营集团
=======================================================================================        
        
3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 
   
发行人     注册金额  拟发规模 期限     发行日       主承销商  主体评级  起息日   上市日 
            (亿元)    (亿元)  (年)                                     (缴款日)
========================================================================================
北京顺义国资   15        1      5  11/21-11/22簿记  工商银行    AA+      11/25    11/26
========================================================================================
淮北矿业集团   30       10     3   11/22簿记建档    招商银行     AA+     11/25    11/26
========================================================================================
湖南高速公路   49       49     7   11/22簿记建档    农业银行     AAA     11/25    11/26
建设开发总公司                                      工商银行
========================================================================================
农六师国资     10       10      3  11/26簿记建档    建设银行     AA      11/27    11/28
经营公司   
========================================================================================        
河南能源       80       30      5       推迟发行    中信证券     AAA　     --      --
化工集团                20      7    (品种间可回拨) 中信银行
========================================================================================
同仁堂          5        5      5       推迟发行    中信银行     AA        --      --
                                         中信建投
========================================================================================
无锡产业       10       10      5       推迟发行    工商银行     AA+       --      --
发展集团                                            建设银行
========================================================================================
赣州发展投资   35       35     10      *推迟发行    交通银行     AA        --      --
控股集团              (从第六年开始每年偿还20%本金)
========================================================================================
百联集团       20       10     3       *推迟发行    工商银行     AAA       --      --
======================================================================================== 
德力西集团     10        5     3       *推迟发行    广发银行     AA        --      --
========================================================================================        
           
                
4.以下为将发行或申请发行集合票据: 
     
 发行人   注册金额  拟发规模  期限    发行日     主承销商    债项评级   起息日  上市日  
           (亿元)    (亿元)   (年)                                     (缴款日) 
=========================================================================================
*浙江义乌     1         1       2  11/28簿记建档 浙商银行      AAA      11/29    12/2     
中小企业                      (中债信用增进提供担保)
=========================================================================================
            
5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 
银行间债券市场发行的债务融资工具):  
  
发行人   注册金额  拟发规模  期限     发行日      主承销商   债项评级  起息日    上市日
          (亿元)   (亿元)    (年)                                     (缴款日)
=========================================================================================
柳州中小   2.68      2.68      3   11/25簿记建档  浦发银行     AAA     11/27      11/28     
企业                                                 (中债信用增进提供担保)
=========================================================================================
         
注: *代表新增。(完)

 (整理 边竞； 审校 李宏薇)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐