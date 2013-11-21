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货币新闻 | 2013年 11月 21日 星期四 14:24 BJT

全球汇市：美元兑日圆升至四个月高位

路透东京11月21日 - 美元兑日圆周四涨至四个月高位，扩大美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布会议记录后的升势。该记录显示，官员们觉得可能在未来几次会议的其中一次开始缩减刺激。

美元兑日圆 一度高见100.83日圆，为7月底以来最高。(完)

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