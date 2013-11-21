中港个股：中国平安欲借P2P和门户网站增客户，加速非保险业务拓展

路透上海11月21日 - 在外界印象中，门户网站和P2P（点对点）网络贷款，似乎与中国第二大寿险公司中国平安 并无联系。但在中国平安的最新战略中，这两项却是中国平安获得新客户的利器。

中国平安 总经理任汇川周四在媒体会上表示，基于成为国内最大个人零售金融服务集团之一的战略目标，公司正加速拓展非保险业务，希望未来3-5年内集团保险和非保险业务收入各占一半，6-8年内集团旗下保险、银行、投资业务占比将三分天下。目前保险业务给集团贡献三分之二的收入。

“我们新的商业模式可以概括为金融超市、客户迁徙八个字。”他指出，公司不仅希望集团8,000万保险客户向银行和投资业务迁徙，而且还包括社会上的非金融客户转化为金融客户。

他说，集团新成立或计划成立的陆金所、房市和车市门户网站、以及医疗健康管理业务，都将成为新客户的入口，随后这些新客户由集团旗下三大业务板块分享，客户可以享受一站式服务。

中国平安旗下除了平安寿险和平安产险等保险业务外，还拥有平安银行 、平安信托、平安证券、平安大华基金、平安资产管理等各种类型的金融机构。

平安集团拓展客户的“医食住行”战略已经启动，目前公司已推出“平安好车”网站，从而进军二手车市场；集团还与数个地方政府就健康医疗管理和健康档案等体系建立进入深入洽谈。

平安集团周四还首次向外界主动揭开旗下上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份公司（陆金所）的神秘面纱。该公司现已是集团倾力打造的网络投融资平台，目前主要业务是P2P业务，即通过互联网将需要融资的中小企业及个人投资连结起来。

据陆金所董事长计葵生介绍，今年1月正式营运以来，平台交易量已由每月约3,000万元至目前每天3,000万元左右，平均每个客户借贷额4.5万元，已有逾5万人实现了小额借贷，而且总体坏帐率在1%以下。

“我们最大的问题是货（借款人）不够，中国有钱人太多。”他说，无论是首次借贷（一级市场）还是借贷后债权转让（二级市场），往往刚挂上网就被点击成交，平均成交时间不足1分钟。

目前陆金所的每笔借贷都由平安集团旗下担保公司全额担保，因此平安方面目前的收入来自两块，担保费和二级市场转让的手续费。陆金所未来1-2年还将不断加大投入扩大业务规模，因此计葵生预计短期内尚不会实现盈利。

不过，利润并不是陆金所成立的主要目标，平安集团期望随着该平台逐步将业务扩大到其他领域，例如租赁资产、银行表外资产等，能够吸引更多投资客户，从而也为公司三大主业增加更多的潜在客户资源。