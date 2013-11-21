全球矿业：蒙古盼在明年初之前与力拓解决关于奥尤陶勒盖铜金矿的歧见

路透北京11月21日 - 一位政府方面的消息人士说，蒙古正在和项目合作伙伴力拓 协商解决歧见，希望奥尤陶勒盖铜金矿的50亿美元扩展计划能在明年开始。

但这位消息人士说，由于市场条件欠佳，力拓也许并不想有太快进展。铜价今年跌幅已超过10%，而且预计铜价还会因南美及非洲的新供应加入而更加下跌。目前尚未能立即取得力拓对此的回应。

奥尤陶勒盖铜金矿项目在6月开始第一阶段的铜出货，但力拓在7月底时暂停建造一个地下矿场的计划，当时蒙古政府抱怨成本如失控般上升，没有完全合乎蒙古的利益。

“双方正努力研究新的可行性。如果双方都有共识，那么就没有问题。我希望我们可以在明年初达成协议，”消息人士说。

力拓的奥尤陶勒盖铜金矿项目执行长Craig Kinnell说，他的四大首要任务之一就是让这个项目在未来逐步成长，但他并未给出扩张计划的时间表。

“我跟大家一样期望这个问题解决时刻的到来，但成功不能求快，”Kinnell周二在香港时说。(完) (编译 李婷仪 审校 艾茂林)