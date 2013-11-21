韩国股市：收低1.16%连跌第二日，因美联储QE退场预期及中国数据欠佳

路透首尔11月21日 - 韩国股市周四连续第二日下跌，美国联邦储备理事会(美联储/FED)最新政策会议记录公布后，市场益发预期美联储更加接近宽松措施缩减时机。

汇丰(HSBC)/Markit周四联合公布名为“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”的11月初值数据，数据自上月终值50.9降至50.4，不过仍连续四月处于荣枯线之上。

该项数据亦拖累大盘。中国是韩国最大的出口市场。