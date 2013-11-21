韩国股市：收低1.16%连跌第二日，因美联储QE退场预期及中国数据欠佳

标题新闻：哈萨克斯坦3月原油日产量从2月的172万桶增至175万桶，较减产协议承诺高7万桶-路透计算
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路透首尔11月21日 - 韩国股市周四连续第二日下跌，美国联邦储备理事会(美联储/FED)最新政策会议记录公布后，市场益发预期美联储更加接近宽松措施缩减时机。
汇丰(HSBC)/Markit周四联合公布名为“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”的11月初值数据，数据自上月终值50.9降至50.4，不过仍连续四月处于荣枯线之上。
该项数据亦拖累大盘。中国是韩国最大的出口市场。
韩股综合股价指数 收跌1.16%，报1,993.78点。(完)
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咨询机构PJK International公布的数据显示，截至4月6日当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普的燃料油库存下滑逾四分之一，因为船货都运往新加坡。
路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，创下一周来最大跌幅，追随豆油期货走势；豆油因全球大豆供应充足忧虑而下跌。