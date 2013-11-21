韩国汇市：韩元兑美元下滑，跌幅为近两周来最大

标题新闻：哈萨克斯坦3月原油日产量从2月的172万桶增至175万桶，较减产协议承诺高7万桶-路透计算
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路透首尔11月21日 - 韩元兑美元周四下跌，创下近两周来最大单日跌幅，因韩股疲弱且美元全线上涨，促使投资者调整仓位。
韩元/美元 在本地市场收报1,062.9，较周三收盘价1,057.9下跌0.5%。今日跌幅为11月11日以来最大单日百分比跌幅。（完）
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咨询机构PJK International公布的数据显示，截至4月6日当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普的燃料油库存下滑逾四分之一，因为船货都运往新加坡。
路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，创下一周来最大跌幅，追随豆油期货走势；豆油因全球大豆供应充足忧虑而下跌。