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亚洲 | 2013年 11月 21日 星期四 14:19 BJT

韩国汇市：韩元兑美元下滑，跌幅为近两周来最大

路透首尔11月21日 - 韩元兑美元周四下跌，创下近两周来最大单日跌幅，因韩股疲弱且美元全线上涨，促使投资者调整仓位。

韩元/美元 在本地市场收报1,062.9，较周三收盘价1,057.9下跌0.5%。今日跌幅为11月11日以来最大单日百分比跌幅。（完）

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