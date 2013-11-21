法国数据：11月综合PMI跌至48.5，民间部门重陷萎缩

美国热股：Twitter拒不交出反特朗普移民政策账户的用户信息，股价下滑
路透4月7日 - 社交网络Twitter周四提起联邦诉讼，抗拒美国政府要求它交出一个反特朗普移民政策账户用户信息的命令。 Twitter股价周五美股盘初下滑0.42%，报14.33美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
服务业活动在成长两个月之后也重新跌回萎缩。
“这些疲弱数据显示今年最后一季国内生产总值(GDP)可能再度下滑，”Markit首席分析师Chris Williamson说，他说法国GDP在第三季下滑0.1%之后，第四季料将萎缩0.2%。
“展望明年，前景恐怕不甚乐观，”他说。企业预期也降至5月以来最低。
法国11月服务业PMI从10月的50.9降至48.8，远低于路透调查分析师所预估的51.0。
制造业情况也类似，11月制造业PMI降至六个月最低的47.8，分析师原先预估为49.5。(完) (编译 李婷仪 审校 杜明霞)
路透4月7日 - 社交网络Twitter周四提起联邦诉讼，抗拒美国政府要求它交出一个反特朗普移民政策账户用户信息的命令。 Twitter股价周五美股盘初下滑0.42%，报14.33美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
路透4月7日 - 美国百胜集团(Yum Brands)旗下的肯德基连锁计划限制供应商对肉鸡使用抗生素。 该股周五盘初小跌0.17%，报64.44美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
路透4月7日 - 通用汽车第一季在中国销量同比降5.2%，归因中国政府调整汽车税收政策及春节因素。 该公司股价周五美股盘初下滑0.4%，报34.02美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)