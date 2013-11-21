法国数据：11月综合PMI跌至48.5，民间部门重陷萎缩

服务业活动在成长两个月之后也重新跌回萎缩。

“这些疲弱数据显示今年最后一季国内生产总值(GDP)可能再度下滑，”Markit首席分析师Chris Williamson说，他说法国GDP在第三季下滑0.1%之后，第四季料将萎缩0.2%。

“展望明年，前景恐怕不甚乐观，”他说。企业预期也降至5月以来最低。

法国11月服务业PMI从10月的50.9降至48.8，远低于路透调查分析师所预估的51.0。