表格: 中国10月精炼铜、原铝及未锻压镍等基本金属商品进出口数据一览

路透北京11月21日 - 以下为中国海关最新公布的中国10月精炼铜、原铝等基本金属商品进出口数据一览 （单位均为吨): 10月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比% 进口: 精炼铜 292,620 26.85 7,355.64 2,564,514 -11.95 原铝 49,789 1.79 2,017.41 257,131 -47.67 未锻压镍(精炼镍+合金) 15,315 -12.66 14,632.07 143,380 11.57 精炼铅 14 -96.73 3,564.07 673 -89.25 精炼锌 74,391 126.47 1,922.85 489,255 19.89 锌合金 11,400 16.63 2,207.9 103,350 -7.07 精炼锡+锡合金 479 -79.97 22,464.64 12,677 -51.68 出口: 精炼铜 14,601 14.39 7,357.72 245,416 7.85 原铝 9,296 112.32 2,052.48 86,228 -21.45 精炼铅 2,753 987.43 2,152.28 17,056 1,000.46 精炼锌 1 - 1,575 3,190 -45.19 未锻压镍(精炼镍+合金) 1,107 -51.27 15,062.53 39,053 58.14 精炼锡+锡合金 826 560.63 23,164.91 2,359 77.95 浏览各种表格请分别点选：能源 金属 农产品 注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来. 进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价. -为数据无法提供.