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货币新闻 | 2013年 11月 21日 星期四 14:30 BJT

表格: 中国10月精炼铜、原铝及未锻压镍等基本金属商品进出口数据一览

路透北京11月21日 - 以下为中国海关最新公布的中国10月精炼铜、原铝等基本金属商品进出口数据一览
（单位均为吨):
                                10月         同比%      美元/吨          年初迄今        同比%
 进口:
 精炼铜                       292,620        26.85      7,355.64        2,564,514       -11.95
 原铝                          49,789         1.79      2,017.41          257,131       -47.67
 未锻压镍(精炼镍+合金)         15,315       -12.66     14,632.07          143,380        11.57
 精炼铅                            14       -96.73      3,564.07              673       -89.25
 精炼锌                        74,391       126.47      1,922.85          489,255        19.89
 锌合金                        11,400        16.63       2,207.9          103,350        -7.07
 精炼锡+锡合金                    479       -79.97     22,464.64           12,677       -51.68

 出口:
 精炼铜                        14,601        14.39      7,357.72          245,416         7.85
 原铝                           9,296       112.32      2,052.48           86,228       -21.45
 精炼铅                         2,753       987.43      2,152.28           17,056     1,000.46
 精炼锌                             1            -         1,575            3,190       -45.19
 未锻压镍(精炼镍+合金)          1,107       -51.27     15,062.53           39,053        58.14
 精炼锡+锡合金                    826       560.63     23,164.91            2,359        77.95

  浏览各种表格请分别点选：能源  金属 农产品 
  注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来.
      进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价.
      -为数据无法提供.
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