表格: 中国10月精炼铜、原铝及未锻压镍等基本金属商品进出口数据一览

美国热股：Twitter拒不交出反特朗普移民政策账户的用户信息，股价下滑
路透4月7日 - 社交网络Twitter周四提起联邦诉讼，抗拒美国政府要求它交出一个反特朗普移民政策账户用户信息的命令。 Twitter股价周五美股盘初下滑0.42%，报14.33美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
路透北京11月21日 - 以下为中国海关最新公布的中国10月精炼铜、原铝等基本金属商品进出口数据一览 （单位均为吨): 10月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比% 进口: 精炼铜 292,620 26.85 7,355.64 2,564,514 -11.95 原铝 49,789 1.79 2,017.41 257,131 -47.67 未锻压镍(精炼镍+合金) 15,315 -12.66 14,632.07 143,380 11.57 精炼铅 14 -96.73 3,564.07 673 -89.25 精炼锌 74,391 126.47 1,922.85 489,255 19.89 锌合金 11,400 16.63 2,207.9 103,350 -7.07 精炼锡+锡合金 479 -79.97 22,464.64 12,677 -51.68 出口: 精炼铜 14,601 14.39 7,357.72 245,416 7.85 原铝 9,296 112.32 2,052.48 86,228 -21.45 精炼铅 2,753 987.43 2,152.28 17,056 1,000.46 精炼锌 1 - 1,575 3,190 -45.19 未锻压镍(精炼镍+合金) 1,107 -51.27 15,062.53 39,053 58.14 精炼锡+锡合金 826 560.63 23,164.91 2,359 77.95 浏览各种表格请分别点选：能源 金属 农产品 注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来. 进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价. -为数据无法提供.
路透4月7日 - 社交网络Twitter周四提起联邦诉讼，抗拒美国政府要求它交出一个反特朗普移民政策账户用户信息的命令。 Twitter股价周五美股盘初下滑0.42%，报14.33美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
路透4月7日 - 美国百胜集团(Yum Brands)旗下的肯德基连锁计划限制供应商对肉鸡使用抗生素。 该股周五盘初小跌0.17%，报64.44美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
路透4月7日 - 通用汽车第一季在中国销量同比降5.2%，归因中国政府调整汽车税收政策及春节因素。 该公司股价周五美股盘初下滑0.4%，报34.02美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)