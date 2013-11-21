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亚洲 | 2013年 11月 21日 星期四 14:26 BJT

日本股市：日经指数跳升1.9%，受外资买盘和退休基金投资计划激励

路透东京11月21日 - 日本股市日经指数周四大涨1.9%升至六个月高点，受外资买盘跳增激励，且一主要政府基金计划把其2兆(万亿)美元资金以更大比例投资在较高风险资产，也给日股带来提振。

日经指数 升289.52点，至15,365.60点，日圆走弱亦推高出口股。日经指数盘中曾升至15,377.00点，为5月23日以来最高。

东证股价指数 上涨1.0%至1,246.31点。

日本央行周四宣布维持两年资产购买计划不变，一如市场预期。 (完)
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