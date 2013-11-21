日本股市：日经指数跳升1.9%，受外资买盘和退休基金投资计划激励

标题新闻：哈萨克斯坦3月原油日产量从2月的172万桶增至175万桶，较减产协议承诺高7万桶-路透计算
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路透东京11月21日 - 日本股市日经指数周四大涨1.9%升至六个月高点，受外资买盘跳增激励，且一主要政府基金计划把其2兆(万亿)美元资金以更大比例投资在较高风险资产，也给日股带来提振。
日经指数 升289.52点，至15,365.60点，日圆走弱亦推高出口股。日经指数盘中曾升至15,377.00点，为5月23日以来最高。
东证股价指数 上涨1.0%至1,246.31点。
日本央行周四宣布维持两年资产购买计划不变，一如市场预期。 (完)
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咨询机构PJK International公布的数据显示，截至4月6日当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普的燃料油库存下滑逾四分之一，因为船货都运往新加坡。
路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，创下一周来最大跌幅，追随豆油期货走势；豆油因全球大豆供应充足忧虑而下跌。