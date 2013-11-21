路透基点：凯德商用将借款支应广州市22亿元人民币收购案--RLPC

标题新闻：哈萨克斯坦3月原油日产量从2月的172万桶增至175万桶，较减产协议承诺高7万桶-路透计算
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透香港11月21日 - 汤森路透旗下基点报导，凯德商用产业有限公司昨日宣布，将寻求外部借款，用于收购广州市购物中心计划，这笔收购案的最新估值为22亿元人民币(3.61亿美元)。
凯德商用表示，公司向绿地房地产收购白云绿地中心零售部份二期物业，白云绿地中心为广州市白云区白云新城的中心商务圈。绿地房地产隶属中国国有控股企业绿地集团。
这项收购将以内部资金及外部借款支应。凯德商用表示，总投资成本预估将约达26.46亿元人民币。
凯德商用的全资附属公司CMA Asset Investment昨日与绿地订立有条件收购协议。此项收购有待中国政府审批，但预期收购事项将于2014年第四季前完成。
凯德商用在亚太地区拥有及管理新加坡、中国、马来西亚、日本及印度五国内53个城市共104个商业地产项目。包括这个最新项目在内，凯德商用目前在中国37个城市拥有62家购物中心，其中11家在建设中。(完) (编译 蔡美珍；审校 李婷仪)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
咨询机构PJK International公布的数据显示，截至4月6日当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普的燃料油库存下滑逾四分之一，因为船货都运往新加坡。
路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，创下一周来最大跌幅，追随豆油期货走势；豆油因全球大豆供应充足忧虑而下跌。