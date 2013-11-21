路透基点：凯德商用将借款支应广州市22亿元人民币收购案--RLPC

路透香港11月21日 - 汤森路透旗下基点报导，凯德商用产业有限公司昨日宣布，将寻求外部借款，用于收购广州市购物中心计划，这笔收购案的最新估值为22亿元人民币(3.61亿美元)。

凯德商用表示，公司向绿地房地产收购白云绿地中心零售部份二期物业，白云绿地中心为广州市白云区白云新城的中心商务圈。绿地房地产隶属中国国有控股企业绿地集团。

这项收购将以内部资金及外部借款支应。凯德商用表示，总投资成本预估将约达26.46亿元人民币。

凯德商用的全资附属公司CMA Asset Investment昨日与绿地订立有条件收购协议。此项收购有待中国政府审批，但预期收购事项将于2014年第四季前完成。