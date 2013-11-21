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亚洲 | 2013年 11月 21日 星期四 14:51 BJT

表格: 中国10月液化天然气及管道天然气进出口分项数据

路透北京11月21日 - 以下是中国海关公布的10月液化天然气(LNG)及管道天然气进的出口分项数据一览表
（单位均为吨）：
                              --------10月--------            --------年初迄今--------
                                  吨        同比%       每百万英热            吨         同比%
                                                     单位价格（美元）*
 按原产地分:
 天然气                     1,356,414         2.69          9.39       14,225,574        20.82
  原产地: 
    卡塔尔                    379,470        17.87         17.41        5,360,880        33.22
   印度尼西亚                303,535         0.16          3.86        2,060,213         0.09
   马来西亚                  283,584        59.49          8.78        2,256,305        55.24
   澳大利亚                  258,981       -33.37          3.23        2,909,416        -2.32
   也门共和国                 68,898          5.3          9.45          790,078        47.72
   埃及                       61,945            -         15.82          362,692       527.45
   特立尼达和多巴哥                -            -             -           51,732         1.46
   安哥拉                          -            -             -           64,104            -
   赤道几内亚                      -            -             -          126,660            -
   尼日利亚                        -            -             -          243,492         35.9

 管道天然气                 1,834,030        27.34          8.57       16,485,065        30.29
  原产地: 
    土库曼斯坦              1,634,230        18.18          8.62       14,692,537         16.8
   乌兹别克斯坦              178,148       210.43          8.69        1,718,722     2,220.34
   哈萨克斯坦                 21,652            -          3.35           62,933            -
   缅甸                            -            -             -           10,874            -


 出口
 天然气                             -            -             -                -            -
  目的地:
 

  注: - 为数据无法提供或者无可比性；
      * 为路透根据官方数据计算所得（完）
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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