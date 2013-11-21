表格: 中国10月液化天然气及管道天然气进出口分项数据

路透北京11月21日 - 以下是中国海关公布的10月液化天然气(LNG)及管道天然气进的出口分项数据一览表 （单位均为吨）： --------10月-------- --------年初迄今-------- 吨 同比% 每百万英热 吨 同比% 单位价格（美元）* 按原产地分: 天然气 1,356,414 2.69 9.39 14,225,574 20.82 原产地: 卡塔尔 379,470 17.87 17.41 5,360,880 33.22 印度尼西亚 303,535 0.16 3.86 2,060,213 0.09 马来西亚 283,584 59.49 8.78 2,256,305 55.24 澳大利亚 258,981 -33.37 3.23 2,909,416 -2.32 也门共和国 68,898 5.3 9.45 790,078 47.72 埃及 61,945 - 15.82 362,692 527.45 特立尼达和多巴哥 - - - 51,732 1.46 安哥拉 - - - 64,104 - 赤道几内亚 - - - 126,660 - 尼日利亚 - - - 243,492 35.9 管道天然气 1,834,030 27.34 8.57 16,485,065 30.29 原产地: 土库曼斯坦 1,634,230 18.18 8.62 14,692,537 16.8 乌兹别克斯坦 178,148 210.43 8.69 1,718,722 2,220.34 哈萨克斯坦 21,652 - 3.35 62,933 - 缅甸 - - - 10,874 - 出口 天然气 - - - - - 目的地: 注: - 为数据无法提供或者无可比性； * 为路透根据官方数据计算所得（完）