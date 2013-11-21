《汇市简讯》欧洲盘初：美元全线上扬

标题新闻：哈萨克斯坦3月原油日产量从2月的172万桶增至175万桶，较减产协议承诺高7万桶-路透计算
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* 美元/日圆上升0.68%，欧元/日圆升0.64%，澳元/美元跌0.37%，欧元/美元跌0.10%
* 美元/马币涨0.98%，美元/印度卢比上升0.68%，美元/印尼卢比上扬0.34%，美元/泰铢上升0.30%
* 美国10年期公债收益率触及高位2.8150%，日股日经指数上涨1.92%，MSCI亚太地区股指(日本除外)下跌1.2%
* 汇丰11月中国制造业PMI初值从七个月高位滑落，预示今年四季度经济增长势头可能会有所减弱
* 日本央行维持货币政策不变，称经济温和复苏 (完)
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咨询机构PJK International公布的数据显示，截至4月6日当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普的燃料油库存下滑逾四分之一，因为船货都运往新加坡。
路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，创下一周来最大跌幅，追随豆油期货走势；豆油因全球大豆供应充足忧虑而下跌。