版本:
中国
亚洲 | 2013年 11月 21日 星期四 14:43 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：美元全线上扬

0632GMT

* 美元/日圆上升0.68%，欧元/日圆升0.64%，澳元/美元跌0.37%，欧元/美元跌0.10%

* 美元/马币涨0.98%，美元/印度卢比上升0.68%，美元/印尼卢比上扬0.34%，美元/泰铢上升0.30%

* 美国10年期公债收益率触及高位2.8150%，日股日经指数上涨1.92%，MSCI亚太地区股指(日本除外)下跌1.2%

* 汇丰11月中国制造业PMI初值从七个月高位滑落，预示今年四季度经济增长势头可能会有所减弱

* 日本央行维持货币政策不变，称经济温和复苏 (完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

全球汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 澳元、新西兰元报导

加元报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 拉美货币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 杜明霞；审校 李婷仪)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐