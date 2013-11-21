德国数据：11月综合PMI初值升至54.3，显示民间部门加速成长

指数远高于景气荣枯分水岭50，且创下1月以来最高，为连续第七个月成长。

Markit首席经济学家Chris Williamson表示，调查预示着德国10-12月当季国内生产总值(GDP)将成长0.5%。

Markit资深经济学家Tim Moore指出，“11月调查结果暗示德国经济已经在2013年最后一季建立了动能，全年料将达成接近0.5%的成长率。”

制造业今年初开局虽不振，但11月加速成长。制造业分项指数从10月的51.7升至11月的52.5，高于路透调查预估的52.0，因制造业者产出更多商品，并接获更多新订单。