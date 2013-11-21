德国数据：11月综合PMI初值升至54.3，显示民间部门加速成长

美国热股：Twitter拒不交出反特朗普移民政策账户的用户信息，股价下滑
路透4月7日 - 社交网络Twitter周四提起联邦诉讼，抗拒美国政府要求它交出一个反特朗普移民政策账户用户信息的命令。 Twitter股价周五美股盘初下滑0.42%，报14.33美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
指数远高于景气荣枯分水岭50，且创下1月以来最高，为连续第七个月成长。
Markit首席经济学家Chris Williamson表示，调查预示着德国10-12月当季国内生产总值(GDP)将成长0.5%。
Markit资深经济学家Tim Moore指出，“11月调查结果暗示德国经济已经在2013年最后一季建立了动能，全年料将达成接近0.5%的成长率。”
制造业今年初开局虽不振，但11月加速成长。制造业分项指数从10月的51.7升至11月的52.5，高于路透调查预估的52.0，因制造业者产出更多商品，并接获更多新订单。
服务业表现不俗，分项指数升至54.5，优于预期，企业订单增加且未完成订单上扬，同时企业的预期心理也有所改善，但不若上月强劲。服务供应商上月裁员过后本月扩大招聘员工。(完) (编译 蔡美珍/张明钧; 审校 李婷仪/王冠中)
路透4月7日 - 社交网络Twitter周四提起联邦诉讼，抗拒美国政府要求它交出一个反特朗普移民政策账户用户信息的命令。 Twitter股价周五美股盘初下滑0.42%，报14.33美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
路透4月7日 - 美国百胜集团(Yum Brands)旗下的肯德基连锁计划限制供应商对肉鸡使用抗生素。 该股周五盘初小跌0.17%，报64.44美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
路透4月7日 - 通用汽车第一季在中国销量同比降5.2%，归因中国政府调整汽车税收政策及春节因素。 该公司股价周五美股盘初下滑0.4%，报34.02美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)