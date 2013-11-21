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货币新闻 | 2013年 11月 21日 星期四 17:15 BJT

欧元区数据：11月综合PMI降至51.5，民间部门复苏意外放缓

Williamson指出，调查结果符合欧元区本季经济成长约0.2%的预期。

Markit欧元区制造业PMI由10月的51.3升至11月的51.5，为五个月来最高。欧元区制造业活动五个月前甫脱离近两年的衰退景况。

综合PMI由51.9降至51.5，低于路透调查所有预估值。(完) (编译 王冠中; 审校 杜明霞)
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