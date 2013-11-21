中国股市：沪综指近收平，汇丰PMI数据不佳及外围动荡引发大盘震荡

美国热股：Twitter拒不交出反特朗普移民政策账户的用户信息，股价下滑
路透4月7日 - 社交网络Twitter周四提起联邦诉讼，抗拒美国政府要求它交出一个反特朗普移民政策账户用户信息的命令。 Twitter股价周五美股盘初下滑0.42%，报14.33美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
路透北京11月21日 - 中国股市沪综指周四近收平，但盘中一度下跌逾1%。分析师表示，今日公布的中国11月汇丰PMI初值数据回落，显示经济增长仍不稳，且亚股今普遍回落，A股市场金融板块及前期热炒的改革概念股走势亦偏弱，令大盘出现较大震荡。
沪综指 收报2,205.766点，跌0.847点或0.04%，盘中最低跌至2,177点；上证A股今日成交额1,198亿元人民币，较上日的1,046亿元增加一成半。
“11月汇丰PMI（初值）数据出现回落，预示四季度经济弱势趋势明显，同时流动性压力将使市场维持弱势震荡格局。”中银国际证券分析师周荣华认为。
周四公布的汇丰11月制造业采购经理人指数（PMI）初值微降至50.4，自七个月高位滑落，预示今年四季度经济增长势头可能会有所减弱。[ID：nL4T0J60I7]
他还表示，宏观经济有回落迹象导致大资金近期开始抛售中国蓝筹股股票，对股指造成压力。
上日表现强势的航天军工今日出现普遍回落，其中航天通信 收跌6.76%报13.65元。
沪深300指数 收跌0.61%，报2,409.989点。沪深300指数期货主力12月合约 尾盘报2,415.2点，跌0.27%，成交726,821手。(完)
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路透4月7日 - 社交网络Twitter周四提起联邦诉讼，抗拒美国政府要求它交出一个反特朗普移民政策账户用户信息的命令。 Twitter股价周五美股盘初下滑0.42%，报14.33美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
路透4月7日 - 美国百胜集团(Yum Brands)旗下的肯德基连锁计划限制供应商对肉鸡使用抗生素。 该股周五盘初小跌0.17%，报64.44美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
路透4月7日 - 通用汽车第一季在中国销量同比降5.2%，归因中国政府调整汽车税收政策及春节因素。 该公司股价周五美股盘初下滑0.4%，报34.02美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)