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货币新闻 | 2013年 11月 21日 星期四 15:10 BJT

中国股市：沪综指近收平，汇丰PMI数据不佳及外围动荡引发大盘震荡

路透北京11月21日 - 中国股市沪综指周四近收平，但盘中一度下跌逾1%。分析师表示，今日公布的中国11月汇丰PMI初值数据回落，显示经济增长仍不稳，且亚股今普遍回落，A股市场金融板块及前期热炒的改革概念股走势亦偏弱，令大盘出现较大震荡。

沪综指 收报2,205.766点，跌0.847点或0.04%，盘中最低跌至2,177点；上证A股今日成交额1,198亿元人民币，较上日的1,046亿元增加一成半。

“11月汇丰PMI（初值）数据出现回落，预示四季度经济弱势趋势明显，同时流动性压力将使市场维持弱势震荡格局。”中银国际证券分析师周荣华认为。

周四公布的汇丰11月制造业采购经理人指数（PMI）初值微降至50.4，自七个月高位滑落，预示今年四季度经济增长势头可能会有所减弱。[ID：nL4T0J60I7]

他还表示，宏观经济有回落迹象导致大资金近期开始抛售中国蓝筹股股票，对股指造成压力。

上日表现强势的航天军工今日出现普遍回落，其中航天通信 收跌6.76%报13.65元。

沪深300指数 收跌0.61%，报2,409.989点。沪深300指数期货主力12月合约 尾盘报2,415.2点，跌0.27%，成交726,821手。(完)

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