表格：英国10月公共部门收支盈余167.74亿英镑，公共财政改善

美国热股：Twitter拒不交出反特朗普移民政策账户的用户信息，股价下滑
路透4月7日 - 社交网络Twitter周四提起联邦诉讼，抗拒美国政府要求它交出一个反特朗普移民政策账户用户信息的命令。 Twitter股价周五美股盘初下滑0.42%，报14.33美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
路透伦敦11月21日 - 英国国家统计局周四公布：
* 10月公共部门净借款为63.83亿英镑，上年同期为净借款61.55亿英镑
* 10月公共部门收支盈余为167.74亿英镑，上年同期为短差8.35亿英镑
详细数据如下(单位为10亿英镑，除特别说明外正数表示短差，负数表示盈余)：
2013年10月 2013年4-10月 2012年4-10月
公共部门净借款(PSNB) 6.383 52.799 30.343
公共部门收支短差(PSNCR) -16.774 -59.842 -21.741(完) (编译 蔡美珍；审校 艾茂林)
路透4月7日 - 社交网络Twitter周四提起联邦诉讼，抗拒美国政府要求它交出一个反特朗普移民政策账户用户信息的命令。 Twitter股价周五美股盘初下滑0.42%，报14.33美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
路透4月7日 - 美国百胜集团(Yum Brands)旗下的肯德基连锁计划限制供应商对肉鸡使用抗生素。 该股周五盘初小跌0.17%，报64.44美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
路透4月7日 - 通用汽车第一季在中国销量同比降5.2%，归因中国政府调整汽车税收政策及春节因素。 该公司股价周五美股盘初下滑0.4%，报34.02美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)