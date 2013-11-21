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货币新闻 | 2013年 11月 21日 星期四 17:42 BJT

表格：英国10月公共部门收支盈余167.74亿英镑，公共财政改善

路透伦敦11月21日 - 英国国家统计局周四公布：

* 10月公共部门净借款为63.83亿英镑，上年同期为净借款61.55亿英镑

* 10月公共部门收支盈余为167.74亿英镑，上年同期为短差8.35亿英镑

详细数据如下(单位为10亿英镑，除特别说明外正数表示短差，负数表示盈余)：

2013年10月 2013年4-10月 2012年4-10月

公共部门净借款(PSNB) 6.383 52.799 30.343

公共部门收支短差(PSNCR) -16.774 -59.842 -21.741(完) (编译 蔡美珍；审校 艾茂林)
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