《分析》别对人民币汇改寄予太高期望

* 人民币汇改前置于利率市场化体现决策基调

* 中间价改革短期料难期待

* 资本项下可兑换进程加速

* 央行仍守住短期资本流动的最终闸门

作者 李文科/罗晟

路透北京11月22日 - 人民币汇改优先性提升不全然代表时程将提速。对人民币汇改前景可以怀抱无穷希望，但这是一个逐渐优化的过程，对其进程不要期望太快。

“人民币汇改”在三中全会公报中置于“利率市场化”前，体现汇改在中国金融改革路径中优先性提升的政策基调。也透露更为详细的政策落点和具体措施，包括基本退出常态式汇市干预，扩大汇率浮动区间和加快资本项目可兑换等。

汇改的确值得期待，但考虑到其复杂性，实质性改革步骤不会一蹴而就。

“公报将汇改放在利率市场化改革之前，是值得重视的。...两者在公报里的位置顺序，可能也体现了政策决策层的基调。”中国对外经济贸易大学金融学院院长丁志杰指出。

全面深化改革决定中提出，中国将完善人民币汇率市场化形成机制，加开推进利率市场化，推动资本市场双向开放，有序提高跨境资本和金融交易可兑换程度，建立健全宏观审慎管理框架下的外债和资本流动管理体系，加快实现人民币资本项目可兑换。

中国社科院全球宏观经济研究室主任张斌亦指出，把完善人民币汇率市场化形成机制放到了利率市场化之前，这是一个很好的信号，从优先次序上讲这绝对应该是放在第一位的，如果这一个口子不开，其他后面的改革都难以成立。

一位接近监管层的官员也表示，中央的决定最根本的就是一句话“市场化”，这就是理解问题的导向，无论是利率还是汇率都是市场决定，这首先是一个决定机制的问题。但这不表示汇率明天就完全放开了，仍会是个逐渐、稳定的过程，进程可能也会比较缓慢。

央行行长周小川在全面深化改革决定的辅导读本中撰文称，要进一步发挥市场汇率的作用，央行将基本退出常态式外汇市场干预，有序扩大人民币汇率浮动区间，提高国内国外两种资源的配置效率，促进国际收支平衡。

“实现人民币资本项目可兑换，有利于打通国内外两个市场资本流动渠道；完善人民币利率和汇率市场化形成机制，有利于理顺宏观价格信号，...为中国经济更好地在全球配置资源创造条件。”外管局局长易纲在辅导读本中指出。

**汇改优先性提升**

人民币汇改优先性给市场更多遐想空间，但专业人士指出，人民币汇改政策中有先后次序，比如资本市场双向开放、扩大波幅可能步伐较快，但对流动性较强的资本市场、货币市场交易将保留适当管理，实质性的中间价改革亦不会马上放松。

实际上，汇改优先性提升有很强现实意义。一方面，在开放模式下，对外金融政策转型，与国内金融政策改革，应同步协调推进。另一方面中国经济长期高增长和持续“双顺差”使得央行货币政策与外汇政策密切相关，因中国央行绝大部分的基础货币投放源于其对外汇流入的对冲，这不仅降低了央行货币政策的独立性，也同时增加央行货币政策的操作成本。

国家外管局局长易纲就坦言，中国目前的外汇储备已经超过3.7万亿美元，继续积累外汇储备的边际成本将超过其边际收益。

“汇改放在利率市场化之前，是考虑到人民币汇率已经是影响国内外市场配置资源的关键性要素之一，也是周小川提出的‘构建更具竞争性和包容性的金融服务业’的核心环节。”上海国际金融学院院长陆红军认为。

陆红军并指出，要实现汇率定价的市场化，并构建更具竞争性和包容性的金融服务业就需要做好两方面工作，包括扩大人民币兑美元汇率 的日波幅，再逐步把中间价的定价权留给市场，以及加紧进行人民币在岸市场和离岸市场的建设和对接工作。

中国社科院世界经济研究所国际投资室主任张明亦指出，人民币汇率扩大波幅已经箭在弦上，虽然现在1%的日波动区间的空间已经足够，但这也是进一步改革的举动。

此外，在人民币资本项目可兑换方面，丁志杰强调，目前外汇管制是宽进严出，外国的机构和企业到中国融资以及资本项目可兑换在未来将加大步伐，且将放松国内机构、居民对海外配置资产的限制，这些都值得期待。

周小川在辅导读本中强调，推进人民币资本项目可兑换，是构建开放型经济新体制的本质要求，应抓住人民币资本项目可兑换的有利时间窗口，在统筹国内需求与国际形势的基础上，加快实现人民币资本项目可兑换。

**汇改步伐仍渐进稳健**

尽管汇改的优先性较之前有所提升，但并不意味着汇率市场化以及资本项目可兑换的目标短期内将实现；相反，汇改步伐仍将延续渐进稳健的特点。

张明就指出，短期内汇率改革不会有太大的举动，央行对中间价的控制难以放松，因中国仍面临较大的短期资本流动的冲击，监管层担心人民币汇率出现趋势性的贬值。

“人民币汇率市场化仍将有漫长的发展过程，在2020年之前不会实现人民币汇率市场化，自由浮动的汇率制度仍很遥远。...资本的自由流动和资本账开放也将采取逐步推进的策略，不会是一蹴而就的。”招商银行总行金融市场部高级分析师刘东亮指出。

他进一步称，作为完善汇率市场化的举措，预计在2020年之前，人民币汇率市场化将有步骤可控的逐步得到推进，中间价作用将逐渐弱化，中间价作为政策信号灯的参照意义将下降，市场机构的定价权将上升，波幅也将扩大。

与此同时，为了防范短期跨境资本流动的冲击，监管层仍把守资本流动的最终阀门。

一家大型国有金融机构的投资部门主管就说，三中全会决定中有外债和资本流动的管理体系，就说明央行有一票否决权。一旦资本流入和流出出现明显异常之后，央行可以马上收住，马上把门关上。所以实际上，资本项下开放，比利率和汇率市场化都好操作。（完）