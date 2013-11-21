澳洲经济：央行总裁乐观看待经济前景

美国热股：Twitter拒不交出反特朗普移民政策账户的用户信息，股价下滑
路透4月7日 - 社交网络Twitter周四提起联邦诉讼，抗拒美国政府要求它交出一个反特朗普移民政策账户用户信息的命令。 Twitter股价周五美股盘初下滑0.42%，报14.33美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
路透悉尼11月21日 - 澳洲央行总裁史蒂文斯周四表示，有理由对澳洲经济前景感到乐观，即使澳元已构成一项不利因素。
史蒂文斯表示，有很多理由让人对前景有信心。
史蒂文斯并指出，他希望美国联邦储备理事会(美联储/FED)开始缩减资产购买“宜早不宜迟”，因为这可能有助于拉低澳元。(完) (编译 蔡美珍；审校 王洋)
路透4月7日 - 社交网络Twitter周四提起联邦诉讼，抗拒美国政府要求它交出一个反特朗普移民政策账户用户信息的命令。 Twitter股价周五美股盘初下滑0.42%，报14.33美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
路透4月7日 - 美国百胜集团(Yum Brands)旗下的肯德基连锁计划限制供应商对肉鸡使用抗生素。 该股周五盘初小跌0.17%，报64.44美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
路透4月7日 - 通用汽车第一季在中国销量同比降5.2%，归因中国政府调整汽车税收政策及春节因素。 该公司股价周五美股盘初下滑0.4%，报34.02美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)