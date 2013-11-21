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货币新闻 | 2013年 11月 21日 星期四 18:22 BJT

澳洲经济：央行总裁乐观看待经济前景

路透悉尼11月21日 - 澳洲央行总裁史蒂文斯周四表示，有理由对澳洲经济前景感到乐观，即使澳元已构成一项不利因素。

史蒂文斯表示，有很多理由让人对前景有信心。

史蒂文斯并指出，他希望美国联邦储备理事会(美联储/FED)开始缩减资产购买“宜早不宜迟”，因为这可能有助于拉低澳元。(完) (编译 蔡美珍；审校 王洋)
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