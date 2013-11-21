台湾央行：共发行4,021.5亿台币存单，存单发行余额减6.4亿

标题新闻：哈萨克斯坦3月原油日产量从2月的172万桶增至175万桶，较减产协议承诺高7万桶-路透计算
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路透台北11月21日 - 台湾央行周四公布，今日共发行4,021.5亿台币存单，相较存单到期4,027.9亿台币，存单发行余额减6.4亿台币。
央行存单各天期发行金额如下：
天期 利率% 金额(亿台币)
28天期 0.87 3,929.0
91天期 0.93 77.0
182天期 1.05 15.5
央行上日共发行1,655.5亿台币存单。
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)5,899.1亿台币。
拆款中心资料 显示，修正后周三超额准备为133亿台币，累计超额准备为882亿，加计前期1%的超额准备为2,192亿台币。(完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
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咨询机构PJK International公布的数据显示，截至4月6日当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普的燃料油库存下滑逾四分之一，因为船货都运往新加坡。
路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，创下一周来最大跌幅，追随豆油期货走势；豆油因全球大豆供应充足忧虑而下跌。