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亚洲 | 2013年 11月 21日 星期四 15:04 BJT

表格: 中国10月乙醇进出口分项数据一览

路透北京11月21日 - 以下是中国海关公布的10月乙醇进出口分项数据一览表（单位均为吨）：
                                10月         同比%       美元/吨         年初迄今        同比%
  进口: 
乙醇                               8       -99.88      9,964.88              222       -97.79
   原产地
   韩国                            2            -         3,410                3       -39.74
   德国                            2        302.7      17,710.5               16        55.63
   日本                            2       -89.44         7,729              114       -38.53
   美国                            2         4.37         7,908               27         -1.6
   西班牙                          0          -25             0                4       235.47
   法国                            0       125.93             0                1       203.08
   英国                            0        261.9             0               22       456.64
   以色列                          -            -             -                1       -98.37
   印度                            -            -             -               20            -
   中华人民共和国                  -            -             -                5        -86.7
   荷兰                            -         -100             -                8        17.41


  出口:                                                               
乙醇                           2,659       -45.29        926.23           33,217       -10.31
   目的地
   朝鲜                        1,440       -53.59        975.99           17,544       -18.12
   台湾                        1,089       153.54        827.98            5,684       -13.05
   澳门                           70       -18.06        857.66              612        10.93
   印度                           56            -      1,515.63              816         0.62
   香港                            5       -28.57       1,690.4               76        25.59
   越南                            1       -72.22         1,450               15        76.56
   日本                            0       -99.98             0            4,673       -37.53
   巴布亚新几内亚                  -            -             -              128        14.29
   澳大利亚                        -            -             -               16         2.03
   马来西亚                        -         -100             -                1    45,833.33
   缅甸                            -            -             -                1            -
   新加坡                          -            -             -                2       -92.42
   菲律宾                          -            -             -            3,649            -


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  注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来.
      进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价.
      -为数据无法提供.
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