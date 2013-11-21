表格: 中国10月乙醇进出口分项数据一览

路透北京11月21日 - 以下是中国海关公布的10月乙醇进出口分项数据一览表（单位均为吨）： 10月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比% 进口: 乙醇 8 -99.88 9,964.88 222 -97.79 原产地 韩国 2 - 3,410 3 -39.74 德国 2 302.7 17,710.5 16 55.63 日本 2 -89.44 7,729 114 -38.53 美国 2 4.37 7,908 27 -1.6 西班牙 0 -25 0 4 235.47 法国 0 125.93 0 1 203.08 英国 0 261.9 0 22 456.64 以色列 - - - 1 -98.37 印度 - - - 20 - 中华人民共和国 - - - 5 -86.7 荷兰 - -100 - 8 17.41 出口: 乙醇 2,659 -45.29 926.23 33,217 -10.31 目的地 朝鲜 1,440 -53.59 975.99 17,544 -18.12 台湾 1,089 153.54 827.98 5,684 -13.05 澳门 70 -18.06 857.66 612 10.93 印度 56 - 1,515.63 816 0.62 香港 5 -28.57 1,690.4 76 25.59 越南 1 -72.22 1,450 15 76.56 日本 0 -99.98 0 4,673 -37.53 巴布亚新几内亚 - - - 128 14.29 澳大利亚 - - - 16 2.03 马来西亚 - -100 - 1 45,833.33 缅甸 - - - 1 - 新加坡 - - - 2 -92.42 菲律宾 - - - 3,649 - 浏览各种表格请分别点选：能源 金属 农产品 注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来. 进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价. -为数据无法提供.