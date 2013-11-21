欧洲经济：欧洲央行管委诺亚认为通缩风险很低--华尔街日报

“目前欧元区没有任何普遍性通缩迹象，多数指标显示风险很低，”诺亚在华尔街日报的客座专栏中指出。

诺亚并表示，目前的预测显示，在可见的未来，通胀率很低，他并称，如果物价稳定面临的风险成真，欧洲央行仍有可用工具。