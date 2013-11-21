欧洲经济：欧洲央行管委诺亚认为通缩风险很低--华尔街日报

美国热股：Twitter拒不交出反特朗普移民政策账户的用户信息，股价下滑
路透4月7日 - 社交网络Twitter周四提起联邦诉讼，抗拒美国政府要求它交出一个反特朗普移民政策账户用户信息的命令。 Twitter股价周五美股盘初下滑0.42%，报14.33美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
路透法兰克福11月21日 - 欧洲央行管理委员会成员总裁诺亚周四表示，欧元区只有非常低的持续性物价下跌风险。
“目前欧元区没有任何普遍性通缩迹象，多数指标显示风险很低，”诺亚在华尔街日报的客座专栏中指出。
诺亚并表示，目前的预测显示，在可见的未来，通胀率很低，他并称，如果物价稳定面临的风险成真，欧洲央行仍有可用工具。
“如果风险进一步成真，仍有许多工具可用，”他并未具体说明。(完) (编译 蔡美珍；审校 杜明霞)
路透4月7日 - 社交网络Twitter周四提起联邦诉讼，抗拒美国政府要求它交出一个反特朗普移民政策账户用户信息的命令。 Twitter股价周五美股盘初下滑0.42%，报14.33美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
路透4月7日 - 美国百胜集团(Yum Brands)旗下的肯德基连锁计划限制供应商对肉鸡使用抗生素。 该股周五盘初小跌0.17%，报64.44美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
路透4月7日 - 通用汽车第一季在中国销量同比降5.2%，归因中国政府调整汽车税收政策及春节因素。 该公司股价周五美股盘初下滑0.4%，报34.02美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)