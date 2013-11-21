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货币新闻 | 2013年 11月 21日 星期四 15:27 BJT

欧洲经济：欧洲央行管委诺亚认为通缩风险很低--华尔街日报

路透法兰克福11月21日 - 欧洲央行管理委员会成员总裁诺亚周四表示，欧元区只有非常低的持续性物价下跌风险。

“目前欧元区没有任何普遍性通缩迹象，多数指标显示风险很低，”诺亚在华尔街日报的客座专栏中指出。

诺亚并表示，目前的预测显示，在可见的未来，通胀率很低，他并称，如果物价稳定面临的风险成真，欧洲央行仍有可用工具。

“如果风险进一步成真，仍有许多工具可用，”他并未具体说明。(完) (编译 蔡美珍；审校 杜明霞)
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