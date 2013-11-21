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亚洲 | 2013年 11月 21日 星期四 15:12 BJT

表格: 中国10月铀进出口分项数据

路透北京11月21日 - 以下是中国海关公布的10月天然铀及U235浓缩铀进出口分项数据一览表（单位均为
千克）

                                10月         同比%       美元/千克        年初迄今        同比%
 进口:
天然铀及其化合物等     1,582,517,000         4.12           0.1   17,735,133,000       195.16
   原产地:
   哈萨克斯坦            929,281,000        -35.3          0.09   14,197,952,000       258.74
   加拿大                461,421,000            -          0.11      461,421,000            -
   乌兹别克斯坦          191,816,000            -          0.12    1,733,980,000       497.91
   澳大利亚                        -         -100             -      948,658,000       -25.71
   纳米比亚                        -            -             -      393,121,000       -18.77

U235浓缩铀、鈈及其化合物等         -         -100             -      124,008,000       -51.84
   原产地:
   美国                            -            -             -       96,227,000            -
   俄罗斯联邦                      -         -100             -       27,780,000        -88.1

 
                                10月         同比%       美元/千克        年初迄今        同比%
 出口:
U235浓缩铀、鈈及其化合物等         -         -100             -      107,685,000        97.16
   目的地:
   美国                            -         -100             -      107,685,000        97.16


  浏览各种表格请分别点选：能源  金属 农产品 
  注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来.
      进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价.
      -为数据无法提供.
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