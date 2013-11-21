表格: 中国10月铀进出口分项数据

路透北京11月21日 - 以下是中国海关公布的10月天然铀及U235浓缩铀进出口分项数据一览表（单位均为 千克） 10月 同比% 美元/千克 年初迄今 同比% 进口: 天然铀及其化合物等 1,582,517,000 4.12 0.1 17,735,133,000 195.16 原产地: 哈萨克斯坦 929,281,000 -35.3 0.09 14,197,952,000 258.74 加拿大 461,421,000 - 0.11 461,421,000 - 乌兹别克斯坦 191,816,000 - 0.12 1,733,980,000 497.91 澳大利亚 - -100 - 948,658,000 -25.71 纳米比亚 - - - 393,121,000 -18.77 U235浓缩铀、鈈及其化合物等 - -100 - 124,008,000 -51.84 原产地: 美国 - - - 96,227,000 - 俄罗斯联邦 - -100 - 27,780,000 -88.1 10月 同比% 美元/千克 年初迄今 同比% 出口: U235浓缩铀、鈈及其化合物等 - -100 - 107,685,000 97.16 目的地: 美国 - -100 - 107,685,000 97.16 浏览各种表格请分别点选：能源 金属 农产品 注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来. 进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价. -为数据无法提供.