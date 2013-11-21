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债券 | 2013年 11月 21日 星期四 15:20 BJT

欧元债市：德债期货下滑，受美联储会议记录影响

德债期货 开盘下跌67个跳动点，报140.77；10年期德债收益率 上扬6个基点，报1.77%，追随隔夜10年期美债收益率 升势。

“美联储看似又有可能在12月/1月缩减购债政策，而之前市场曾认为相关行动将在3月发生。”一位交易商说。

“但很明显的是，考虑到欧洲央行将继续持温和立场，德债表现应会好于(美国公债)。德债眼下似乎颇为波动。市场对于美联储缩减货币政策的判断变化之快，这无助于长期投资决定。”

日内稍晚将发布的欧元区采购经理人指数(PMI)，将再次带给市场重新考量欧洲央行政策前景的机会。

法国和西班牙周四将标售公债。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 洪曦; 审校 杜明霞)
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