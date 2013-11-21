欧元债市：德债期货下滑，受美联储会议记录影响

标题新闻：加拿大财长摩尔诺称本国今年经济成长将好于预期，且本周与美国的磋商取得积极成果
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德债期货 开盘下跌67个跳动点，报140.77；10年期德债收益率 上扬6个基点，报1.77%，追随隔夜10年期美债收益率 升势。
“美联储看似又有可能在12月/1月缩减购债政策，而之前市场曾认为相关行动将在3月发生。”一位交易商说。
“但很明显的是，考虑到欧洲央行将继续持温和立场，德债表现应会好于(美国公债)。德债眼下似乎颇为波动。市场对于美联储缩减货币政策的判断变化之快，这无助于长期投资决定。”
日内稍晚将发布的欧元区采购经理人指数(PMI)，将再次带给市场重新考量欧洲央行政策前景的机会。
法国和西班牙周四将标售公债。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 洪曦; 审校 杜明霞)
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路透上海4月7日 - 中国国家开发银行 周五公告，将于下周二(11日)招标发行 总额不超过260亿元人民币三期固息债，期限包括一年、三年和10年。 上述三期债中，一年和10年期为该行今年第四期 和第10期的增发债； 三年品种为新发债，所募资金用于易地扶贫搬迁贷款项目的资金投放，首场招标结束后，将 向工行、农行和中行追加发行总额不超过30亿元当期债券，用于商业银行柜台分销。 具体发行条款如下： 2017年第4/10期增发债；2017年第5期新发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：65亿；3年：45亿元；10年：120亿元 追加额度 3年：至多30亿元 期限/计息方式 1/3/10年固息 招标时间 4月11日9:30-10:30 招标方式 单一价格/利率（荷兰式）