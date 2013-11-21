中澳关系：双方有基础在不久的将来达成贸易协议--澳洲贸易部长

美国热股：Twitter拒不交出反特朗普移民政策账户的用户信息，股价下滑
路透4月7日 - 社交网络Twitter周四提起联邦诉讼，抗拒美国政府要求它交出一个反特朗普移民政策账户用户信息的命令。 Twitter股价周五美股盘初下滑0.42%，报14.33美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
路透北京11月21日 - 澳大利亚贸易部长周四称，有基础在不久的将来与中国达成贸易协定。他并表示澳洲仍将以努力在12个月之内达成协议为目标。
澳大利亚贸易部长Andrew Robb并表示，中国的经济改革计划可望让服务业受惠，这对澳洲有利。中国是澳洲最大贸易伙伴。
Robb是在北京访问中国商务部长高虎城之后对记者做上述表示，他此行访华主要目标为重启双方在2005年初启动的自由贸易协定。(完) (编译 李婷仪 审校 王洋)
路透4月7日 - 社交网络Twitter周四提起联邦诉讼，抗拒美国政府要求它交出一个反特朗普移民政策账户用户信息的命令。 Twitter股价周五美股盘初下滑0.42%，报14.33美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
路透4月7日 - 美国百胜集团(Yum Brands)旗下的肯德基连锁计划限制供应商对肉鸡使用抗生素。 该股周五盘初小跌0.17%，报64.44美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
路透4月7日 - 通用汽车第一季在中国销量同比降5.2%，归因中国政府调整汽车税收政策及春节因素。 该公司股价周五美股盘初下滑0.4%，报34.02美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)