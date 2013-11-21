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亚洲 | 2013年 11月 21日 星期四 15:20 BJT

韩国债市：收低，受美联储缩减买债臆测影响

路透首尔11月21日 - 韩国公债周四收低，对于美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能最快在12月开始缩减买债措施的臆测再起，令韩债受打击。

韩国指标10年期公债收益率(殖利率) 收高4.1个基点，而指标12月三年期公债期货 则收低0.06点。

今日收盘价 上日收市价

韩国公债期货 105.45 105.51

10年期公债收益率 3.678% 3.637%

五年期公债收益率 3.327% 3.295%

* 为三年期公债近月期约报价。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王冠中; 审校 李婷仪)
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