韩国债市：收低，受美联储缩减买债臆测影响

标题新闻：哈萨克斯坦3月原油日产量从2月的172万桶增至175万桶，较减产协议承诺高7万桶-路透计算
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路透首尔11月21日 - 韩国公债周四收低，对于美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能最快在12月开始缩减买债措施的臆测再起，令韩债受打击。
韩国指标10年期公债收益率(殖利率) 收高4.1个基点，而指标12月三年期公债期货 则收低0.06点。
今日收盘价 上日收市价
韩国公债期货 105.45 105.51
10年期公债收益率 3.678% 3.637%
五年期公债收益率 3.327% 3.295%
* 为三年期公债近月期约报价。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王冠中; 审校 李婷仪)
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