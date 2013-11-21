韩国债市：收低，受美联储缩减买债臆测影响

路透首尔11月21日 - 韩国公债周四收低，对于美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能最快在12月开始缩减买债措施的臆测再起，令韩债受打击。

韩国指标10年期公债收益率(殖利率) 收高4.1个基点，而指标12月三年期公债期货 则收低0.06点。