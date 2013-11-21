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货币新闻 | 2013年 11月 21日 星期四 15:38 BJT

日本经济：海外经济体前景好转，美欧出现复苏迹象--央行总裁黑田东彦

“我认为新兴经济体从当前水平大幅恶化的风险不高，”黑田说。

一如市场预期，日本央行维持4月推出的货币政策框架不变，该政策旨在透过大举购买资产令基础货币规模倍增，以期在约两年时间里达成2%的通胀目标。 (完) (编译 李婷仪 审校 张明钧)
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